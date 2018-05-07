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Лучшие электромонтеры «Газпром добыча Уренгой» заработали надбавку к зарплате
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Лучшие электромонтеры «Газпром добыча Уренгой» заработали надбавку к зарплате 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В управлении связи компании «Газпром добыча Уренгой» прошёл конкурс профессионального мастерства, в котором испытать себя вышли 9 лучших электромонтеров.
Конкурс проходит раз в два года и состоит из двух частей — теоретической и практической. Вопросы теоретического задания касаются выполнения стандартных обязанностей с соблюдением требований охраны труда, знания характеристик кабельной продукции, инструментов и материалов, которые используются в работе. Важен не только правильный, но и своевременный ответ. За опоздание начисляют штрафные баллы, — сообщает служба по связям с общественностью и средствами массовой информации «Газпром добыча Уренгой». Практическим заданием стало подключение объекта к телефонной сети компании. Это постоянная работа электромонтера управления связи. Конкурсная комиссия отслеживала алгоритм подключения, технологию, соблюдение требований безопасности. Немаловажен и порядок на рабочем месте — до и после выполнения работы.
По итогам двух этапов третье место в конкурсе занял Сергей Старков, второе — Алексей Якубин. Золотым призером стал Рамиль Марганов. Всех конкурсантов отметили призами и грамотами. Победители, как признанные профессионалы своего дела, получат в награду надбавку к зарплате.
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