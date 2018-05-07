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Узбекистан и ОАЭ обсудили основные направления сотрудничества
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Узбекистан и ОАЭ обсудили основные направления сотрудничества 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 7 мая /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и вице-премьер ОАЭ шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян сегодня обсудили основные направления сотрудничества, сообщает информагентство «УзА».
Основной темой беседы было привлечение на системной основе инвестиций из ОАЭ. В частности, стороны договорились наладить сотрудничество в нефтегазовой отрасли, туризме, строительстве, химической промышленности.
Объем товарооборота в 2017 году между Узбекистаном и ОАЭ составил 110,3 млн долларов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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