Узбекистан и ОАЭ обсудили основные направления сотрудничества 

Ташкент, 7 мая /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и вице-премьер ОАЭ шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян сегодня обсудили основные направления сотрудничества, сообщает информагентство «УзА».
Основной темой беседы было привлечение на системной основе инвестиций из ОАЭ. В частности, стороны договорились наладить сотрудничество в нефтегазовой отрасли, туризме, строительстве, химической промышленности.
Объем товарооборота в 2017 году между Узбекистаном и ОАЭ составил 110,3 млн долларов. —0—