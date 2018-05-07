Узбекистан и ОАЭ обсудили основные направления сотрудничества

Основной темой беседы было привлечение на системной основе инвестиций из ОАЭ. В частности, стороны договорились наладить сотрудничество в нефтегазовой отрасли, туризме, строительстве, химической промышленности.

Объем товарооборота в 2017 году между Узбекистаном и ОАЭ составил 110,3 млн долларов. —0—