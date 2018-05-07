Фонд помощи осужденным и их семьям стал иноагентом

Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям пополнил список иностранных агентов. О включении его в соответствующий перечень сообщило Министерство юстиции России

Решение о включении организации в список НКО, выполняющих функции иностранного агента было принято «по итогам рассмотрения поступившего от нее [организации] заявления».

Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям был зарегистрирован в реестре НКО в марте 2015 года. Он помогает оказавшимся в сложной ситуации семьям осужденных: содействует в получении юридической, психологической и социальной помощи.