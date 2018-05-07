Фонд помощи осужденным и их семьям стал иноагентом 

Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям пополнил список иностранных агентов. О включении его в соответствующий перечень сообщило Министерство юстиции России.
Решение о включении организации в список НКО, выполняющих функции иностранного агента было принято «по итогам рассмотрения поступившего от нее [организации] заявления».
Пост директора фонда занимает основатель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Напомним, что в июне 2017 года в офисе этой организации прошли обыски. В ноябре того же года Романова объявила, что эмигрирует в Германию. Романова объяснила, что причиной отъезда стало судебное разбирательство с Федеральной службой исполнения наказания. В конце марта 2017 года заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый обвинил правозащитницу в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям был зарегистрирован в реестре НКО в марте 2015 года. Он помогает оказавшимся в сложной ситуации семьям осужденных: содействует в получении юридической, психологической и социальной помощи.