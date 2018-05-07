Ну конечно, он же депутат

Во-первых, один из участников правонарушения уже скрылся от следствия и это достаточное основание для контроля передвижения остальных подозреваемых. Между тем двух участников не обязали даже надеть электронные браслеты, а домашний арест им предписан с 23 до 6 утра, когда люди в принципе пребывают дома. Днем они вполне свободно могут передвигаться, и мне малопонятно, как следствие будет контролировать исполнение этой меры пресечения.

Во-вторых, я не понимаю, почему одним и тем же фигурантам по одному и тому же делу избрали разную меру пресечения, учитывая, что степень их участия в правонарушении еще не установлена. При том, что и прокуроры, и следователи требовали для всех троих участников содержания под стражей.

Плюс у меня есть вопрос без ответа: почему в принципе прокуроры разделили фигурантов между собой таким образом. Прокурор по первому подозреваемому откровенно был сильнее и знал материалы дела; второй, представлявший обвинение по двум оставшимся фигурантам, плохо ориентировался в материалах дела. Результат соответствующий: один нападавший — с круглосуточным домашним арестом и браслетом, двое остальных — без браслета и под «арестом» будут находиться только во время сна.

Чем суд аргументировал свое решение пока неизвестно, поскольку полного текста определения еще нет. Насколько я понимаю, сейчас прокуроры готовят апелляцию на все три определения, и на это у них есть пять дней. Процессуальное руководство делом осуществляет прокуратура Шевченковского района города Киева. Уровень подготовки прокурора старшей группы меня удивляет. Заседание суда до последнего момента было под вопросом, потому что прокуратура не могла найти дипломированного переводчика с русского языка.

И по самому следствию. Трое задержанных отказываются давать показания по делу, законно ссылаясь на ст. 63 Конституции. Четвертый парень, который сбежал, уже в розыске. Суд выдал разрешение на его задержание, и по нему уже готовится ходатайство об оказании международной правовой помощи. В Генпрокуратуре обещают сделать это в максимально сжатые сроки. У меня нет информации, знает ли следствие, где он находится, поэтому не могу строить никаких предположений о его выдаче Украине

Относительно пятого участника нападения ничего не могу сказать, и, насколько я понимаю, у следствия о нем тоже нет никакой информации на данный момент. За то, что сделано на данном этапе, было бы правильно поблагодарить следователей Шевченковского райотдела, которые в довольно сжатые сроки сделали свою работу.

Хорошая новость только одна. Если отложить в сторону мою челюсть, сбежавшего парня, это уже какой-то результат. Если бы каждого (!) охамевшего водителя пару суток подержали в изоляторе временного содержания, отправили под домашний арест с перспективой получить судимость, такого маразма и таких унижений в наших городах было бы меньше.

И давайте прекратим все эти разговоры о «ну конечно, он же депутат». То есть, если бы избили учителя, врача или бухгалтера, мы бы все молча обтерлись и разошлись? Это не только о депутате. Да, уж простите, мне так «повезло». Но это о любом из нас — мы сейчас либо создаем новые нормы, правила и ролевые модели, либо и дальше продолжаем жить в мире «депутатов», «мажоров» и «быков», которым все можно, и черни, которая должна это все проглатывать.