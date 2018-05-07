Пляжи Владикавказа готовят к лету

Владикавказские пляжи вовсю готовят к открытию купального сезона, сообщает ГТРК «Алания»

Сезон пляжного отдыха официально откроют во Владикавказе 1 июня. Водные станции уже очистили от мусора, и теперь они готовы к заполнению.

В 2018 году городские службы приводят в порядок заброшенный детский пляж. С территории вывезли десять «КАМАЗов» мусора, сейчас рабочие восстанавливают повреждённые дамбы. Что делать с вновь появившимся водоёмом, ещё не решили. Пруд могут открыть для рыбалки или использовать по исходному назначению.