Ещё
Пляжи Владикавказа готовят к лету
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пляжи Владикавказа готовят к лету 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Владикавказские пляжи вовсю готовят к открытию купального сезона, сообщает ГТРК «Алания».
Сезон пляжного отдыха официально откроют во Владикавказе 1 июня. Водные станции уже очистили от мусора, и теперь они готовы к заполнению.
В 2018 году городские службы приводят в порядок заброшенный детский пляж. С территории вывезли десять «КАМАЗов» мусора, сейчас рабочие восстанавливают повреждённые дамбы. Что делать с вновь появившимся водоёмом, ещё не решили. Пруд могут открыть для рыбалки или использовать по исходному назначению.
АиФ Ставрополье: последние новости
«Русское радио» придёт в Грозный В Георгиевске закрыли Дом культуры из-за проблем с пожарной безопасностью Какие улицы перекроют в Ставрополе на 9 мая?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня179
Медведева отказались поддержать805
Украина готовит «диверсию» на Юге России312
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина174
Мир отреагировал на инаугурацию Путина521
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение