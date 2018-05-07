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Ставрополье представит новую породу овец на выставке в Астраханской области
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Ставрополье представит новую породу овец на выставке в Астраханской области 

ТАСС 2 часа назад
ПЯТИГОРСК, 7 мая. /ТАСС/. Девять племенных заводов и одно крестьянско-фермерское хозяйство представят потенциал Ставрополья и новые породы на 19-й Российской выставке племенных овец и коз в Астраханской области, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ставропольского края.
"Племенной потенциал краевой отрасли продемонстрируют десять хозяйств, они представят такие породы, как советский, манычский, джалгинский меринос, а также и новую породу овец — российский мясной меринос", — сообщает пресс— служба.
Как рассказал первый зампред правительства региона Николай Великдань, сегодня край входит в тройку лучших регионов страны по общей численности поголовья овец и коз. «Ставрополье обеспечивает 9% от российского показателя. Кроме того, мы занимаем третье место и по производству баранины и шерсти после соседних Дагестана и Калмыкии. При этом мы по-прежнему остаемся лидерами по племенному поголовью», — подчеркнул Великдань, слова которого приводит пресс-служба.
Он также отметил, что в нынешнем году меры господдержки племенного животноводства по инициативе губернатора края увеличены вдвое, в том числе 167 млн рублей направлено на развитие овцеводства. В два раза возрос объем средств и на поддержку производства и реализации шерсти, которая составила 83 млн рублей. Всего же при общем объеме государственной помощи в 716 млн рублей на овцеводство приходится 41% или 293 млн рублей.
Начиная с 2015 года, субсидии на поддержку племенного овцеводства на Ставрополье выросли в четыре с половиной раза: с 3,6 тыс. рублей до 16,2 тыс. на одну условную овцу. «В числе задач отрасли — организация кластеров по производству и переработке баранины, создание собственной торговой сети, формирование бренда ставропольской продукции, максимальное использование генетического потенциала племенных животных и постоянная работа над совершенствованием пород», — отмечает Великдань.
19-я Российская выставка племенных овец и коз пройдет с 14 по 19 мая в Астраханской области под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ и национального Союза овцеводов. Событие объединит 25 регионов страны. На площадке выставки пройдут отраслевые конференции, круглые столы, где будут обсуждены перспективы развития отечественного овцеводства и козоводства.
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