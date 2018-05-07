Благотворительный фонд помощи осужденным внесен в список иноагентов 

Минюст включил «Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» в реестр иноагентов. Решение о включении некоммерческой организации в список принято по итогам рассмотрения поступившего от нее заявления, сообщается на сайте министерства.
Фонд зарегистрирован в реестре НКО Минюста в марте 2015 года. Согласно уставу фонда, его деятельность направлена на поддержку оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей осужденных, содействие им в получении юридической, психологической и социальной помощи, а также защиту прав осужденных и их семей. Директор фонда — основатель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова. На сайте организации отмечается, что работа фонда осуществляется на пожертвования от российских граждан и организаций.