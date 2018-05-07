«Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» признали иноагентом

"Седьмого мая 2018 года Минюст России включил «Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении некоммерческой организации в реестр принято по итогам рассмотрения поступившего от нее заявления", — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщается на сайте организации, основные задачи фонда — юридическая, психологическая и социальная помощь семьям заключенных, защита прав осужденных и их семей, а также общественный контроль за следствием, судами и исправительной системой. Отмечается, что работа фонда осуществляется на пожертвования от российских граждан и организаций.