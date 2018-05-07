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«Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» признали иноагентом
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«Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» признали иноагентом 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр НКО-иноагентов «Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям», говорится в сообщении на сайте министерства.
"Седьмого мая 2018 года Минюст России включил «Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении некоммерческой организации в реестр принято по итогам рассмотрения поступившего от нее заявления", — говорится в заявлении ведомства.
Как сообщается на сайте организации, основные задачи фонда — юридическая, психологическая и социальная помощь семьям заключенных, защита прав осужденных и их семей, а также общественный контроль за следствием, судами и исправительной системой. Отмечается, что работа фонда осуществляется на пожертвования от российских граждан и организаций.
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