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ПандаПарк в Коломенском
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ПандаПарк в Коломенском 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Этот ПандаПарк представляет собой мобильную конструкцию с препятствиями, расположенными на высоте от 1 до 6 метров. Детей от 90 до 140 см ждет веревочный маршрут с мостиками, тросами, скалодромом и горкой.
На маршруте «Смелый» ребят и взрослых (от 130 до 210 см) ожидают гималайский мост, кочки и крестовая переправа. Смельчаки от 140 до 210 см смогут попробовать пройти подвесные веревочные ступени, побыть канатоходцами и преодолеть троллейную трассу.
Цена детского билета в парк от 300 руб., прохождение одного маршрута в будни — от 350 руб, в выходные — от 400 руб.
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