Новый майский указ Путина поможет бизнесу, считает эксперт

"Указ был ожидаемым, даже в нынешнем виде он может содействовать перелому настроений бизнеса и инвесторов, потому что возникает некая определенность. Цели определены, мы будем туда двигаться и, естественно, возникают ожидания, что вся работа правительства будет направлена на их достижение", — сказал он.

"2017-2016 годы у нас, к сожалению, прошли в атмосфере неопределенности в экономической политике, что привело к разочарованию бизнеса, а разочарование обернулось тем, что не завелся мотор инвестиционного роста. Сейчас, я думаю, все будет меняться к лучшему", — сказал Масленников.

Он считает, что такой указ был достаточно ожидаем, так как его целью было «перевести на нормативно-правовой язык те положения, которые суммированы в послании Федеральному собранию».

"Этот год у нас будет достаточно сложным: во-первых нужно сформировать новое правительство, во-вторых чтобы оно получило кредит доверия у российского бизнеса и населения своими действиями, а действия будут непростые и восприниматься населением будут по-разному. Потому что речь идет о глубоких и серьезных структурных преобразованиях, которые мешают нам развиваться", — подытожил аналитик.

Путин в новом указе, в частности, поручил правительству до 2024 года обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, к 2024 г достичь экспорта несырьевых товаров в 250 миллиардов долларов в год, роста производительности труда на несырьевых предприятиях в 5% в год, обеспечить рост числа занятых в сфере МСП до 25 миллионов человек и увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.