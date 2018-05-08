Мнение: судьба новых антироссийских санкций решится в борьбе внутри ЕС

Комитет постпредов стран ЕС может рассмотреть на встрече 8 мая вопрос, связанный с ограничительными мерами из-за «подрыва территориальной целостности» Украины , свидетельствует предварительная повестка совещания.

В понедельник перед намеченной на вторник встречей были опубликованы связанные с ней документы.

"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки", — гласит 46 пункт предварительной повестки.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, будут ли приняты новые санкции.

"В самом ЕС наблюдается противостояние. Есть страны, которые склоняются к сотрудничеству с Россией , понимая бесперспективность санкционного давления на Москву . С другой стороны — такие страны как Польша и другие «младоевропейцы» (назовем их так), которые стараются заручиться американской поддержкой и выполнять функции троянского коня США внутри ЕС. Поэтому будет борьба между этими двумя лагерями", — сказал Владислав Гулевич.

Как ранее заявил спецпосланник госдепартамента США по Украине Курт Волкер , ранее введенные антироссийские санкции не повлияли на политику Москвы, поэтому, по его мнению, санкции нужно усилить.

"С моей точки зрения, санкции — это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут", — сказал Волкер, обсуждая четырехлетнюю годовщину введения санкций США и ЕС против России.

Однако территориальная целостность Украины в этом вопросе — только предлог, уверен Владислав Гулевич.

"Сложно сказать, чего добьются авторы этой инициативы, потому что бесперспективность давления на Россию очевидна. А территориальная целостность Украины — это только предлог для очередных нападок на Россию… Я более чем уверен, что у американских геополитиков есть заготовки, где территориальная целостность Украины совершенно не учитывается и будет перекраиваться в случае необходимости так, как это будет выгодно Соединенным Штатам", — сказал Владислав Гулевич.

Комитет постпредов стран ЕС — основной подготовительный орган Совета ЕС . Все вопросы, которые должны быть включены в повестку дня Совета, как правило, сначала обсуждаются в рамках комитета постпредов, но окончательные решения на нем не принимаются.

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