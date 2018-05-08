Источник рассказал, когда ЕС может одобрить новые санкции против России

БРЮССЕЛЬ , 8 мая — РИА Новости . Обсуждаемые комитетом постпредов стран ЕС дополнительные списки по ограничительным мерам в отношении России из-за «нарушения территориальной целостности» Украины могут быть одобрены в понедельник, заявил во вторник РИА Новости источник в ЕС.

"Эти дополнительные списки планируется одобрить в следующий понедельник", — сказал собеседник.

Согласно обнародованной накануне повестке заседания, комитет постпредов стран ЕС во вторник должен рассмотреть вопрос, связанный с ограничительными мерами из-за «подрыва территориальной целостности» Украины, при этом речь идет о «новых списках».

Комитет является основным подготовительным органом Совета ЕС . Все вопросы, которые должны быть включены в повестку дня Совета, как правило, сначала обсуждаются в рамках комитета постпредов, но окончательные решения на нем не принимаются. На 14 мая запланировано заседание комитета по общим вопросам Совета ЕС.