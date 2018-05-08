Ещё
Евросоюз рассмотрит новые санкции против России из-за выборов президента в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евросоюз рассмотрит новые санкции против России из-за выборов президента в Крыму 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
8 мая текущего года постоянные представители 28 стран — членов Европейского союза рассмотрят дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента в Крыму. Такая информация появилась на сайте совета Евросоюза в опубликованной повестке дня.
На встрече послы стран рассмотрят включение новых позиций в список ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Если введение санкций будет согласовано, затем они должны быть официально и единогласно одобрены Советом Евросоюза.
7 мая специальный посланник Государственного департамента США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что ограничительные меры являются важным инструментом воздействия, и призвал усиливать санкции против Российской Федерации.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного в регионе. Тогда абсолютное большинство местных жителей поддержало это решение. Официальный Киев отказался признавать итоги референдума, напоминает газета «Известия».
Вести.Ru: последние новости
Персидский залив охватила война за долговой капитал NASA: санкции помешают США доставлять грузы на МКС Доктор Гааз официально объявлен святым
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1197
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом320
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ118
В Красноярске загорелся Дворец спорта23
В США рассчитали летальный ядерный удар России266
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение