ТОСЭР предлагают создать на юго-востоке Нижегородской области

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) со специализацией «Агропромышленный комплекс» предлагают создать на юго-востоке Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба регионального Заксобрания, совещание о целесообразности их создания под председательством заместителя председателя комитета регионального парламента по развитию предпринимательства, торговли и туризма Василия Суханова состоялось 7 мая, в понедельник.

Планируется, что ключевой характеристикой специализации ТОСЭР будет являться высокотехнологичное, инновационное сельскохозяйственное производство.

Предполагается, что в эту зону войдут Княгининский, Лысковский, Воротынский, Спасский, Сергачский, Большеболдинский, Бутурлинский, Вадский, Перевозский, Большемурашкинский, Гагинский, Пильнинский, Шатковский и Сеченовский районы.

В соответствии с действующим законодательством, резидентам ТОСЭР могут снизить налоги, предоставить земельные участки по льготным ставкам арендной платы, снизить государственный, а также муниципальный контроль.

" Все это в итоге обеспечит развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами, позволит создать комфортные условия для проживающего на этой территории населения, а также окажет мультипликативный эффект социально-экономического развития на прилегающие территории", — заявил по итогам совещания Василий Суханов.