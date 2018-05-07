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ТОСЭР предлагают создать на юго-востоке Нижегородской области
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ТОСЭР предлагают создать на юго-востоке Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) со специализацией «Агропромышленный комплекс» предлагают создать на юго-востоке Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба регионального Заксобрания, совещание о целесообразности их создания под председательством заместителя председателя комитета регионального парламента по развитию предпринимательства, торговли и туризма Василия Суханова состоялось 7 мая, в понедельник.
Планируется, что ключевой характеристикой специализации ТОСЭР будет являться высокотехнологичное, инновационное сельскохозяйственное производство.
Предполагается, что в эту зону войдут Княгининский, Лысковский, Воротынский, Спасский, Сергачский, Большеболдинский, Бутурлинский, Вадский, Перевозский, Большемурашкинский, Гагинский, Пильнинский, Шатковский и Сеченовский районы.
В соответствии с действующим законодательством, резидентам ТОСЭР могут снизить налоги, предоставить земельные участки по льготным ставкам арендной платы, снизить государственный, а также муниципальный контроль.
" Все это в итоге обеспечит развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами, позволит создать комфортные условия для проживающего на этой территории населения, а также окажет мультипликативный эффект социально-экономического развития на прилегающие территории", — заявил по итогам совещания Василий Суханов.
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