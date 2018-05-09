Кадыров возглавил многотысячное шествие «Бессмертного полка» в Грозном

Накануне праздника в Грозном шел дождь, но с утра 9 мая выглянуло солнце и установилась теплая погода. Родственники фронтовиков, активисты общественных организаций, школьники, студенты, внуки и правнуки бойцов подходили к месту сбора колонны по заранее перекрытым улицам. Буквально за час на проспекте Путина выстроились более 15 тыс. человек вместо ожидавшихся 10 тыс.

"Пришла на акцию с трехлетним племянником. Он в руках держит портрет прадедушки Салавди Солтагириева. С каждым годом ветеранов становится все меньше, и у меня есть опасения, что подрастающее поколение забудет о подвигах наших отцов. Мы с вами в ответе за то, чтобы помнили, а акция — прекрасная для этого возможность", — рассказала ТАСС Индира Солтагариева.

Среди участников акции и Найля Хабибутдинова, которая долгие годы искала место захоронения отца-красноармейца. Недавно уроженка Узбекистана узнала, что его останки были найдены в ходе поисковых работ и захоронены в братской могиле в Надтеречном районе Чеченской Республики. Установить личность красноармейца Нургатина Нурмухамеда, погибшего в 1942 году, удалось по солдатскому медальону.

"Несмотря на плохое здоровье, я проделала такой неблизкий путь, ведь я столько лет безрезультатно пыталась узнать хоть что-нибудь о своем отце. Очень счастлива, что, наконец, смогла побывать на могиле отца, прочитать молитву. Привезла с собой портрет отца, чтобы принять участие в шествии здесь в Грозном", — сквозь слезы поделилась переживаниями Хабибутдинова.

В 2015 году столица Чечни получила звание «Город воинской славы». Более 100 тыс. жителей многонационального Грозного трудились на оборонительных сооружениях, на подступах к городу, который так и не был сдан врагу. Отчаявшись взять город с земли, захватчики начали уничтожать его с воздуха, сбрасывая на нефтеперерабатывающие заводы зажигательные бомбы. Город горел, но не сдавался. В те дни грозненцы потушили более 200 крупнейших очагов и превратили свой город в неприступную крепость.

Парад Победы

Акции «Бессмертного полка» в столице Чечни предшествовал парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. В нем приняли участие более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также курсантов Суворовского училища и юнармейцев, и 100 единиц техники. В параде также впервые принимают участие вооруженные тактические автовездеходы «Чаборз М-3» и «Чаборз М-6», разработанные в Чечне. Глава региона Рамзан Кадыров приехал на торжество в раритетной машине «Победа»

Болгарию, "Десятки тысячи лучших сынов Чечни ушли добровольцами на фронт. Они сражались, защищая Брестскую крепость, прорывали кольцо блокады вокруг Ленинграда , до последнего вздоха стояли на берегах Волги, форсировали Днепр, освобождали Польшу Австрию , Чехословакию, шли в атаку на Зееловых высотах, водрузили Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. Мы гордимся своими предками, отцами, современниками, мужественно служившими и продолжающими служить великой Родине — России ", — отметил глава Чечни в своем выступлении.

На параде присутствуют и ветераны Великой Отечественной Войны, которых в республике осталось всего 16. В их числе Михаил Халапов, который свой фронтовой путь начал добровольцем в 17 лет. Среди его наград — ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали за победу над Германией , за взятие Берлина, Варшавы и медаль Жукова.

"Именно с этой площади, где сейчас проходит парад Победы, нас забирали в армию в 1943 году, 18 тыс. добровольцев тогда было. В первый год меня отправили в Ставрополь , где я работал в группе по подготовке кадров. Буквально через несколько месяцев, по моему желанию, определили в 13-ю Рогачевскую дивизию. С этой дивизией мы освобождали Белоруссию . Помню день, когда объявили о нашей победе, радость была неимоверная", — поделился воспоминаниями ветеран.

Никто не забыт

В день празднования годовщины Победы в Грозном торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову, который считался самым результативным пулеметчиком Второй мировой войны среди всех участвовавших сторон. Памятник из бронзы, созданный скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым установили в сквере на пересечении проспекта Ахмата Кадырова и улицы Виктора Кан-Калика.

"Для нас этот памятник имеет особенное значение: пример отваги и мужества Ханпаши Нурадилова стал нравственным ориентиром не только для чеченского народа, но всех жителей России. Очень радостно, что его имя живет, увековечивается", — отметил на открытии исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов