Кадыров возглавил многотысячное шествие «Бессмертного полка» в Грозном 

ГРОЗНЫЙ, 9 мая. /ТАСС/. Более 15 тыс. жителей Чечни вышли с портретами фронтовиков на акцию «Бессмертный полк» в Грозном. Возглавил шествие глава Чечни Рамзан Кадыров, передает с места корреспондент ТАСС.
Накануне праздника в Грозном шел дождь, но с утра 9 мая выглянуло солнце и установилась теплая погода. Родственники фронтовиков, активисты общественных организаций, школьники, студенты, внуки и правнуки бойцов подходили к месту сбора колонны по заранее перекрытым улицам. Буквально за час на проспекте Путина выстроились более 15 тыс. человек вместо ожидавшихся 10 тыс.
"Пришла на акцию с трехлетним племянником. Он в руках держит портрет прадедушки Салавди Солтагириева. С каждым годом ветеранов становится все меньше, и у меня есть опасения, что подрастающее поколение забудет о подвигах наших отцов. Мы с вами в ответе за то, чтобы помнили, а акция — прекрасная для этого возможность", — рассказала ТАСС Индира Солтагариева.
Среди участников акции и Найля Хабибутдинова, которая долгие годы искала место захоронения отца-красноармейца. Недавно уроженка Узбекистана узнала, что его останки были найдены в ходе поисковых работ и захоронены в братской могиле в Надтеречном районе Чеченской Республики. Установить личность красноармейца Нургатина Нурмухамеда, погибшего в 1942 году, удалось по солдатскому медальону.
"Несмотря на плохое здоровье, я проделала такой неблизкий путь, ведь я столько лет безрезультатно пыталась узнать хоть что-нибудь о своем отце. Очень счастлива, что, наконец, смогла побывать на могиле отца, прочитать молитву. Привезла с собой портрет отца, чтобы принять участие в шествии здесь в Грозном", — сквозь слезы поделилась переживаниями Хабибутдинова.
В 2015 году столица Чечни получила звание «Город воинской славы». Более 100 тыс. жителей многонационального Грозного трудились на оборонительных сооружениях, на подступах к городу, который так и не был сдан врагу. Отчаявшись взять город с земли, захватчики начали уничтожать его с воздуха, сбрасывая на нефтеперерабатывающие заводы зажигательные бомбы. Город горел, но не сдавался. В те дни грозненцы потушили более 200 крупнейших очагов и превратили свой город в неприступную крепость.
Парад Победы
Акции «Бессмертного полка» в столице Чечни предшествовал парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. В нем приняли участие более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также курсантов Суворовского училища и юнармейцев, и 100 единиц техники. В параде также впервые принимают участие вооруженные тактические автовездеходы «Чаборз М-3» и «Чаборз М-6», разработанные в Чечне. Глава региона Рамзан Кадыров приехал на торжество в раритетной машине «Победа»
"Десятки тысячи лучших сынов Чечни ушли добровольцами на фронт. Они сражались, защищая Брестскую крепость, прорывали кольцо блокады вокруг Ленинграда, до последнего вздоха стояли на берегах Волги, форсировали Днепр, освобождали Польшу, Болгарию, Австрию, Чехословакию, шли в атаку на Зееловых высотах, водрузили Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. Мы гордимся своими предками, отцами, современниками, мужественно служившими и продолжающими служить великой Родине — России", — отметил глава Чечни в своем выступлении.
На параде присутствуют и ветераны Великой Отечественной Войны, которых в республике осталось всего 16. В их числе Михаил Халапов, который свой фронтовой путь начал добровольцем в 17 лет. Среди его наград — ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали за победу над Германией, за взятие Берлина, Варшавы и медаль Жукова.
"Именно с этой площади, где сейчас проходит парад Победы, нас забирали в армию в 1943 году, 18 тыс. добровольцев тогда было. В первый год меня отправили в Ставрополь, где я работал в группе по подготовке кадров. Буквально через несколько месяцев, по моему желанию, определили в 13-ю Рогачевскую дивизию. С этой дивизией мы освобождали Белоруссию. Помню день, когда объявили о нашей победе, радость была неимоверная", — поделился воспоминаниями ветеран.
Никто не забыт
В день празднования годовщины Победы в Грозном торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову, который считался самым результативным пулеметчиком Второй мировой войны среди всех участвовавших сторон. Памятник из бронзы, созданный скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым установили в сквере на пересечении проспекта Ахмата Кадырова и улицы Виктора Кан-Калика.
"Для нас этот памятник имеет особенное значение: пример отваги и мужества Ханпаши Нурадилова стал нравственным ориентиром не только для чеченского народа, но всех жителей России. Очень радостно, что его имя живет, увековечивается", — отметил на открытии исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.
Рано став сиротой, Ханпаша Нурадилов по примеру старшего брата в 1940 году добровольцем вступил в Красную Армию. В годы Великой Отечественной войны служил командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской кавалерийской дивизии. По сохранившимся данным, уничтожил 920 вражеских солдат. Последний бой Нурадилов принял 12 сентября 1942 года на подступах к Сталинграду, на высоте 220 в районе города Серафимович. Уже будучи тяжело раненным, 18-летний боец не оставил поле боя и скончался по пути в медсанбат.