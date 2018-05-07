РПЦ: приоритетом для нового кабмина должно быть благополучие сограждан, а не конъюнктура

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Новое правительство должно будет позаботиться прежде всего о социальном благополучии людей, а не о политической конъюнктуре, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Седьмого мая после вступления в должность президента России Владимира Путина , в соответствии с конституцией правительство ушло в отставку. В тот же день Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Тот, в свою очередь, предложил ряд кандидатур на должности вице-премьеров.

"Очень хотелось бы, чтобы каждый, кто получит министерский портфель, думал прежде всего о жизни людей, о повышении их благосостояния, а не о сиюминутной политической конъюнктуре", — приводит в понедельник слова митрополита пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры.