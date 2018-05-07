Суд Петербурга 18 июня разберет дело о нарушениях при передаче Сампсониевского собора 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт— Петербурга и Ленинградской области рассмотрит жалобу на решение Санкт-Петербургского УФАС России о нарушениях при передаче в безвозмездное пользование Сампсониевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в феврале 2017 года. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.
"Принять заявление комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Возбудить производство по делу, дело будет рассматривать судья Д. В. Хохлов. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 18 июня 2018 года", — говорится в определении суда.
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу в марте 2018 года признала незаконной передачу в безвозмездное пользование на 49 лет Русской православной церкви (РПЦ) Сампсониевского собора, однако не стала выдавать предписание, поскольку нарушения на момент решения были устранены.
Так антимонопольная служба встала на сторону заявителя — депутата городского парламента Максима Резника, который утверждал, что при передаче комитет имущественных отношений города заключил договор не с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, а с приходом Сампсониевского собора, то есть с другим юридическим лицом.
Представители комитета тогда поясняли, что договор был изначально заключен с приходом, поскольку имущество — музейные предметы — передавались приходу, который и осуществляет их хранение, а епархия является централизованной организацией для прихода. В дальнейшем собор и музейные ценности в любом случае были бы переданы непосредственно приходу.
История вопроса
Передача собора, которая состоялась в феврале 2017 года, проходила под пристальным вниманием городских градозащитников и депутатов. После передачи объекта церкви депутат городского парламента Борис Вишневский обратился в профильный комитет с просьбой провести в Сампсониевском соборе проверку состояния иконостаса из липового дерева и 68 икон.
Результаты проверки выявили на иконах центрального иконостаса мелкие сколы, царапины, а также подтеки. При этом в петербургской митрополии ранее ТАСС сообщали, что следят за состоянием икон, представитель музея вместе с настоятелем собора дважды в неделю осуществляет осмотр живописи и составляет соответствующие акты.
Сампсониевский собор входил в комплекс Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» с 1984 года и в феврале 2017 года был передан в безвозмездное пользование РПЦ. Новый владелец обязался совместно с комплексом музея— памятника следить за сохранностью 141 предмета Музейного фонда РФ.
Собор — первый храм-памятник в честь победы русского оружия. Он был основан Петром I в 1710 году в честь победы под Полтавой, одержанной в день памяти святого Сампсония Странноприимца.