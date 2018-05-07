23-летний изобретатель придумал, как очистить от пластикового мусора Тихий океан за 5 лет

Боян Слат (Boyan Slat) — 23-летний голландский изобретатель и предприниматель. Проектировать и строить он начал с двух лет, а в 14 уже установил мировой рекорд Гиннесса, запустив одновременно 213 пневмогидравлических (или просто водных) ракет. Однако сейчас у юного гения планы куда грандиознее — он собирается очистить Мировой океан от пластикового мусора.

В 2011 году во время отдыха в Греции Бояна поразило, что мусора в греческих водах чуть ли не больше, чем рыбы. После этого он посвятил все свое время решению проблемы загрязнения Мирового океана и бросил учебу. Через два года он основал компанию The Ocean Cleanup и представил план по очистке вод с помощью океанических течений. После выступлений на TEDx Talk юный гений собрал 2,2 миллиона долларов на свое изобретение.

Источник: Bored Panda

Сперва Боян опробовал свою разработку в водах Японии , но затем сфокусировался на так называемом Большом тихоокеанском мусорном пятне, площадь которого достигает от 700 тысяч до 1,5 миллиона квадратных километров. В планах Слата очистить от пластика Тихий океан за 5 лет.

С 2014 года организация The Ocean Cleanup тщательно изучает Большое тихоокеанское мусорное пятно, чтобы развернуть полномасштабную операцию по очистке вод в 2020 году.

Боян Слат.

В 2013 году он основал компанию The Ocean Cleanup и, собрав деньги на стартап, отправил экспедицию, чтобы получить точные данные о проблеме загрязнения океана.

Местом для исследований было выбрано Большое тихоокеанское мусорное пятно, где были собраны все необходимые образцы, которые разместились на 30 судах. Мусор был переправлен в голландский офис The Ocean Cleanup для анализа.

Все образцы были отсортированы и тщательно изучены.

В цифрах получились такие данные: «Само мусорное пятно растянулось на 1,6 миллиона квадратных километров. Что в два раза больше американского штата Техас. И в три раза больше Франции ».

«В воде плавает 80 тысяч тонн пластикового мусора. По весу это можно сравнить с 500 аэробусами».

На основании полученных данных компания создала плавающую систему, которая будет собирать пластиковый мусор.

С помощью океанического течения мусор будет сам приплывать в плавучие заграждения (боны), а затем поступать в накопительный резервуар. Сооружение будет стоять на якоре, пропуская через себя по всему радиусу мусорного пятна воду и пластик, по сути действуя как огромная воронка.

Раз в месяц плавающую систему будут очищать корабли, которые доставят собранный из резервуаров мусор на берег для переработки.

Боян считает, что с помощью его дрейфующей системы половина Большого тихоокеанского мусорного пятна будет очищена за 5 лет.