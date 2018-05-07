Ещё
23-летний изобретатель придумал, как очистить от пластикового мусора Тихий океан за 5 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

23-летний изобретатель придумал, как очистить от пластикового мусора Тихий океан за 5 лет 

Bigpicture.ru 28 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Боян Слат (Boyan Slat) — 23-летний голландский изобретатель и предприниматель. Проектировать и строить он начал с двух лет, а в 14 уже установил мировой рекорд Гиннесса, запустив одновременно 213 пневмогидравлических (или просто водных) ракет. Однако сейчас у юного гения планы куда грандиознее — он собирается очистить Мировой океан от пластикового мусора.
В 2011 году во время отдыха в Греции Бояна поразило, что мусора в греческих водах чуть ли не больше, чем рыбы. После этого он посвятил все свое время решению проблемы загрязнения Мирового океана и бросил учебу. Через два года он основал компанию The Ocean Cleanup и представил план по очистке вод с помощью океанических течений. После выступлений на TEDx Talk юный гений собрал 2,2 миллиона долларов на свое изобретение.
Источник: Bored Panda
Сперва Боян опробовал свою разработку в водах Японии, но затем сфокусировался на так называемом Большом тихоокеанском мусорном пятне, площадь которого достигает от 700 тысяч до 1,5 миллиона квадратных километров. В планах Слата очистить от пластика Тихий океан за 5 лет.
С 2014 года организация The Ocean Cleanup тщательно изучает Большое тихоокеанское мусорное пятно, чтобы развернуть полномасштабную операцию по очистке вод в 2020 году.
Боян Слат.
В 2013 году он основал компанию The Ocean Cleanup и, собрав деньги на стартап, отправил экспедицию, чтобы получить точные данные о проблеме загрязнения океана.
Местом для исследований было выбрано Большое тихоокеанское мусорное пятно, где были собраны все необходимые образцы, которые разместились на 30 судах. Мусор был переправлен в голландский офис The Ocean Cleanup для анализа.
Все образцы были отсортированы и тщательно изучены.
В цифрах получились такие данные: «Само мусорное пятно растянулось на 1,6 миллиона квадратных километров. Что в два раза больше американского штата Техас. И в три раза больше Франции».
«В воде плавает 80 тысяч тонн пластикового мусора. По весу это можно сравнить с 500 аэробусами».
На основании полученных данных компания создала плавающую систему, которая будет собирать пластиковый мусор.
С помощью океанического течения мусор будет сам приплывать в плавучие заграждения (боны), а затем поступать в накопительный резервуар. Сооружение будет стоять на якоре, пропуская через себя по всему радиусу мусорного пятна воду и пластик, по сути действуя как огромная воронка.
Раз в месяц плавающую систему будут очищать корабли, которые доставят собранный из резервуаров мусор на берег для переработки.
Боян считает, что с помощью его дрейфующей системы половина Большого тихоокеанского мусорного пятна будет очищена за 5 лет.
Bigpicture.ru: последние новости
15 мест, которые будто созданы для идеального фото в Instagram Извините, это не для меня: как освободить себя от армии законным путем Серебряные подземелья Колымы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать577
Мир отреагировал на инаугурацию Путина338
Путин раздал первые указы264
Определены кандидаты в новое правительство119
Путин выдвинул кандидатуру премьера1292
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение