Как бесплатно смотреть телевизор на iPhone: 5 приложений и сотни каналов

Как бесплатно смотреть телевизор на iPhone: 5 приложений и сотни каналовТелевизор в наши дни стало немодным. Лично я, как и многие соотечественники, предпочитаю получать знания, находить развлечения и смотреть фильмы и сериалы с помощью интернета.

Но классическое телевидение рано списывать со счетов, ведь есть ситуации, когда тот же YouTube проигрывает старому-доброму телевизору:

срочный выпуск новостей

онлайн-трансляция спортивного матча

интересный документальный фильм

новая серия «Глухаря»

А если вы (как и я) ко всему прочему любите телеканал 2х2 за Симпсонов и прочие мульт-хиты, то вот вам подборка приложений, с помощью которых можно смотреть кучу телевизионных каналов прямо с экрана iPhone в любое время:

1. Peers.TV — телевизор в «облаке»

Бесплатное приложение Peers.TV превращает iPhone или iPad в настоящий портативный телевизор.

На ваш выбор доступны десятки популярных каналов, включая такие редкие, как Music Box и познавательный Sony Sci-Fi.

На главном экране есть разделы, которые здорово сэкономят время поиска интересных передач и фильмов: «Популярные» и «Подборки». Любую передачу можно сохранить на своём Apple-гаджете и смотреть без подключения к интернету в специальном разделе «Мои передачи».

Плюсы Peers.TV:

бесплатный пакет из 100+ каналов

сохранение программ на устройстве

тематические подборки фильмов и передач

пауза и перемотка видеопотока

возможность настройки IPTV

минусы Peers.TV:

есть рекламные баннеры (отключаются за деньги)

приложение не оптимизировано для iPhone X Вердикт: это приложение мне понравилось больше всех аналогичных. Никаких настроек — скачал и смотришь. Владельцы Apple TV могут также установить себе Peers.TV, чтобы превратить свой телевизор… в телевизор:)

Удобство: 5, Количество каналов: 5, Стоимость: 5, Вердикт: 5 Скачать в App Store (бесплатно)

2. SPB TV Россия — больше каналов, больше фильмов

Это приложение я использовал ещё на своём iPhone 3GS, и с тех пор SPB TV Россия здорово преобразилось.

По сути, это не просто онлайн-телевидение, а настоящий агрегатор фильмов и сериалов, с возможностью смотреть телеканалы в режиме реального времени.

В SPB TV Россия есть возможность подписаться на платные пакеты с сериалами и фильмами. К слову, это самое красивое приложение с «плиточным» интерфейсом, приятным глазу.

Плюсы SPB TV Россия:

красивый интерфейс

минимум рекламы

бесплатные западные каналы

«живые» превью каналов

минусы SPB TV Россия:

для просмотра большинства каналов нужно создать аккаунт в приложении

Вердикт: если вы хотите иметь быстрый и лёгкий доступ к американским, французским, итальянским новостным телеканалам прямо с экрана iPhone или iPad — SPB TV Россия именно то приложение, которое вам нужно.

Устанавливая SPB TV Россия важно помнить, что приложение работает только на территории РФ. Создание своего бесплатного аккаунта для полноценного доступа ко всем возможностям занимает несколько секунд, а без платных подписок вполне можно обойтись. Пробуйте.

Удобство: 4, Количество каналов: 5, Стоимость: 4, Вердикт: 4 Скачать в App Store (бесплатно)

3. TV+ — лаконичное приложение, много спортивных каналов

Самое простое в использовании онлайн-телевидение в App Store. Никаких настроек или танцев с бубном: есть список каналов с динамическим превью в реальном времени, тапаешь на любой и смотришь.

Для экономных пользователей есть возможность уменьшить объем трафика, понизив качество картинки. Доступно три варианта, от плохого до самого лучшего, по умолчанию установлено среднее значение.

TV+ единственное приложение, в котором платные пакеты представлены исключительно спортивными каналами. Доступны 2 варианта: «Спортивные» и «Спортивные HD» за 49 и 69 рублей в месяц. Не такая уж большая цена за возможность насладится прямыми трансляциями в любое удобное время.

Плюсы TV+:

минималистичный интерфейс

отсутствие рекламы

Можно добавить свои IPTV-плейлисты

выбор качества картинки для экономии трафика

минусы TV+:

буферизация видеопотока занимает некоторое время

Вердикт: приложение подкупает своей простотой: удобная навигация, актуальная телепрограмма и неплохой список доступных бесплатно телеканалов.

В отличие от других приложений из этой подборки, в TV+ нет возможности сохранять программы или перематывать их — только честный телеэфир в реальном времени. Мне понравилось.

Удобство: 5, Количество каналов: 4, Стоимость: 5, Вердикт: 4 Скачать в App Store (бесплатно)

4. Русское TV — много неизвестных телеканалов

Это приложение оставило двоякое впечатление: с одной стороны, бесплатно можно смотреть лишь 51 канал, каждые 15 минут всплывающее окно назойливо предлагает оформить подписку и расширить количество каналов до 120+. С другой стороны — в этом приложении есть телеканал «Спас», белорусское телевидение, Nickelodeon и Шансон ТВ.

Вы думаете, я шучу? Вовсе нет — вышеперечисленные каналы, я увидел только в этом приложении. Их же тоже кто-нибудь да смотрит, правда?

Условия подписки достаточно гибкие, есть из чего выбрать. Главное — это самое нетребовательное к мобильному интернету приложение для просмотра телеэфира: достаточно всего 512 кб/с для комфортной, не лагающей картинки.

Плюсы Русское TV:

хорошая картинка при любом мобильном интернете

возможность добавлять телеканалы в избранный список

телепрограмма с описанием передач

можно смотреть телеканал «Спас»

минусы Русское TV:

навязчивая реклама подписки

навязчивая реклама AliExpress

Вердикт: приложение пригодится для жителей регионов с медленным мобильным интернетом и огромным желанием смотреть популярные телеканалы со своего iPhone или iPad. Для всех остальных рекомендую обратить внимание на другие программы из этой подборки.

Удобство: 4, Количество каналов: 4, Стоимость: 4, Вердикт: 4 Скачать в App Store (бесплатно)

5. Yunisov TV — платное приложение, почти кабельное

Зачем тратить 379 рублей на приложение для просмотра телевизионных каналов, если в App Store полно бесплатных аналогов? Мне тоже стало интересно, и я купил Yunisov TV.

За единовременную плату приложение позволяет смотреть множество каналов, добрая половина которых транслируется в HD-качестве. Среди доступных безо всяких подписок есть National Geographic , Amazing Earth, Red Bull TV, Extreme Sports и много других, которые обычно можно посмотреть только подключив кабельное телевидение.

Просто посмотрите на телепрограмму фильмов. И таких телеканалов в приложении целых 4 штуки, с крутыми кино-подборками. Не знаю, как разработчик умудряется транслировать такую годноту легально, но ничуть не жалею за потраченные 379 рублей.

Плюсы Yunisov TV:

нет телеканала «Спас»

множество уникальных каналов, включая зарубежные

возможность добавлять телеканалы в избранный список

несколько «кинозалов» с отличными фильмами нон-стоп

минусы Yunisov TV:

цена

Вердикт: По итогам сравнения всех вышеперечисленных приложений, на моём iPhone осталось лишь Yunisov TV. В нём самые интересные телеканалы, удобная навигация и нет никакой рекламы во время использования.

Да, цена в 379 рублей кажется завышенной, но эти деньги нужно заплатить всего один раз, чтобы смотреть почти кабельное прямо с экрана своего iPhone. Это в любом случае дешевле ежемесячных подписок.

И кстати, подписка тут тоже есть, правда всего одна: за 229 рублей в месяц можно накинуть еще около 50 каналов, среди которых есть и Animal Planet, и телеканал Дождь, и множество других. Я прекрасно обхожусь без них, но вдруг вы не сможете?

Удобство: 5, Количество каналов: 5, Стоимость: 3, Вердикт: 4 Купить в App Store (379 руб.)

В целом, телевидение на iPhone есть, и если вы часто путешествуете, то любое приложение из этой подборки поможет вам скоротать время в дороге и не пропустить очередную серию «Глухаря».

Или что там сейчас из отечественных сериалов в топе?