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Ветеран из Кыргызстана подарил Жээнбекову свою книгу
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Ветеран из Кыргызстана подарил Жээнбекову свою книгу 

Мир24 28 минут назад
В гости к ветерану. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков навестил одного из участников Великой Отечественной войны — 96-летнего Корчубека Акназарова, передает телеканал «МИР 24». В благодарность за визит ветеран подарил главе государства книгу, которую написал сам. Президент сказал «спасибо» фронтовику за чистое небо над головой и огромный вклад в развитие страны.
«Вы — легендарный человек. Благодаря таким, как вы, мы сегодня празднуем День Победы. Ветераны еще надолго останутся образцом подражания!», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Корчубек Акназаров воевал на первом Белорусском фронте. Дошел до Варшавы, где был серьезно ранен. Уже после войны работал в школе. Был депутатом парламента и членом ЦК Компартии.
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