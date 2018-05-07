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Ливенская «Домашняя птица» вынуждает сотрудников увольняться
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Ливенская «Домашняя птица» вынуждает сотрудников увольняться 

РИА 57 27 минут назад
Фото: РИА 57
Уже более 20 бывших работников ООО «ПО Домашняя птица» обратились в Ливенский Центр занятости населения за помощью в трудоустройстве, сообщает газета «Уездный город».
Причем, орловцев не увольняют, а требуют написать заявления «по собственному желанию», рассказали журналистам в ЦЗН.
У производства богатая неудачами история. Последний инвестор — ООО «ПО Домашняя птица» — пришел в район в декабре 2017 года. В апреле 2018 года начались увольнения.
По данным kartoteka.ru, компания была учреждена в октябре 2017 года. Это микропредприятие зарегистрировано в Москве. Уставный капитал — 1 млн рублей. Учредителем и генеральным директором является Александр Печников. В должность руководителя он вступил 18 апреля. В этом месяце в арбитражный суд поступили два иска на 1 млн рублей.
Сообщение Ливенская «Домашняя птица» вынуждает сотрудников увольняться появились сначала на РИА 57.
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