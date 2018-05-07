Ливенская «Домашняя птица» вынуждает сотрудников увольняться

Уже более 20 бывших работников ООО «ПО Домашняя птица» обратились в Ливенский Центр занятости населения за помощью в трудоустройстве, сообщает газета «Уездный город».

Причем, орловцев не увольняют, а требуют написать заявления «по собственному желанию», рассказали журналистам в ЦЗН.

У производства богатая неудачами история. Последний инвестор — ООО «ПО Домашняя птица» — пришел в район в декабре 2017 года. В апреле 2018 года начались увольнения.

По данным kartoteka.ru, компания была учреждена в октябре 2017 года. Это микропредприятие зарегистрировано в Москве . Уставный капитал — 1 млн рублей. Учредителем и генеральным директором является Александр Печников . В должность руководителя он вступил 18 апреля. В этом месяце в арбитражный суд поступили два иска на 1 млн рублей.