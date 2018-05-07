Выплату в 10 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны Вологодчины

Право на материальную поддержку в регионе имеют 643 человека, выплата участникам и инвалидам войны будет единовременной. Эта мера социальной поддержки реализуется в соответствии с Указом Президента РФ, приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы.

Денежные средства перечислят на счета вологжан в течение двух месяцев. Заявление на их получение подавать не нужно, не потребуется и личного обращения в Пенсионный фонд. Вся предварительная работа для этого уже проведена, списки получателей подготовлены.

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии из средств Пенсионного фонда и по линии силового ведомства, выплату произведет Пенсионный фонд, сообщается на официальном сайте ведомства.