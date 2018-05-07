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Точная копия военной тачанки ненадолго украсит костромской город
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Точная копия военной тачанки ненадолго украсит костромской город 

Kostroma.Today 32 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Точная копия тачанки времен Великой Отечественной войны ненадолго украсит Галич, узнал KOSTROMA.TODAY. Ее сделали на заказ местные мастера для частного заказчика.
Имя заказчика не разглашается. Известно, что этот человек — любитель военно-исторических реконструкций.
Как пишет газета «Галичские известия», тачанку установят в центре города в День Победы. Галичане и гости города смогут сфотографироваться с ней и рассмотреть все детали.
Экспонат будет находиться на почетном месте до тех пор, пока его не заберет заказчик.
9 мая в Галичском районе откроется еще один памятник. В селе Митино 3 года собирали имена земляков-фронтовиков, которые затем выгравировали на новом мемориале.
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