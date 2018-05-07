Точная копия военной тачанки ненадолго украсит костромской город

Точная копия тачанки времен Великой Отечественной войны ненадолго украсит Галич, узнал KOSTROMA.TODAY. Ее сделали на заказ местные мастера для частного заказчика.

Имя заказчика не разглашается. Известно, что этот человек — любитель военно-исторических реконструкций.

Как пишет газета «Галичские известия», тачанку установят в центре города в День Победы. Галичане и гости города смогут сфотографироваться с ней и рассмотреть все детали.

Экспонат будет находиться на почетном месте до тех пор, пока его не заберет заказчик.

9 мая в Галичском районе откроется еще один памятник. В селе Митино 3 года собирали имена земляков-фронтовиков, которые затем выгравировали на новом мемориале.