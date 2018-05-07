Прекрасные незнакомцы: новые сорта тюльпанов на выставке

Ежегодно на параде тюльпанов в Крыму представляют сорта-новинки, которые ранее не демонстрировались на этой выставке.

Тюльпан садовый сорт Bleu Amaible

'Bleu Amaible', фото автора Бывает так, что сорт-новинка — совсем и не новинка, и создан он в прошлом веке.

Тюльпан садовый сорт-новинка Long Lady

'Long Lady', фото автора Но так как в Никитском ботаническом саду (Саду) он интродуцирован (введен в культуру) впервые, то и на параде считается новичком.

Тюльпан садовый сорт-новинка Webers Parrot

'Webers Parrot', фото автора Кстати, на парад новый сорт попадает не сразу.

Тюльпан садовый сорт-новинка Jaap Groot

'Jaap Groot', фото автора Вначале его высаживают в степном отделении Сада, где проходит адаптация к местным условиям. И только потом элитные луковицы сорта попадают на посадку в Никиту

Тюльпан садовый сорт-новинка Dordogne

'Dordogne', фото автора Хочу отметить, что выставка тюльпанов в Никитском ботаническом саду идет в ногу со временем, демонстрируя посетителям самые последние голландские сорта изо всех садовых классов.

Тюльпан садовый сорт-новинка Mrs. Medvedeva

'Mrs. Medvedeva', фото автора Тюльпаны в Саду отражают результаты и отечественной селекции.

Тюльпан садовый сорт-новинка Albert Heijn

'Albert Heijn', фото автора Напомню, что на 11 параде тюльпанов демонстрируется 72 сорта-новинки.

Тюльпан садовый сорт-новинка Silk Surprise

'Silk Surprise', фото автора И, если вы готовы, начнем знакомиться с ними.

Садовый класс Триумф

Он всегда хорошо представлен на параде в Никите, потому что самый многочисленный. Часто его представители узнаваемы с первого взгляда по не самым крупным простым бокаловидным цветкам самых разнообразных окрасок.

Тюльпан садовый сорт 'Bleu Amaible'

Неимоверно красивый тюльпан.

Тюльпан садовый сорт Bleu Amaible

'Bleu Amaible', фото автора В этом году на пике моды оказались и сорт, и цвет!

Тюльпан садовый сорт 'Candy Prince'

Роскошная лиловая новинка для романтического настроения.

Тюльпан садовый сорт Candy Prince

'Candy Prince', фото автора Может, кому-то сорт покажется слишком бледным, но это не так: просто дайте ему показать себя на фоне темно-фиолетовых сортов.

Тюльпан садовый сорт 'Caractere'

Очень яркая и позитивная золотистая новинка.

Тюльпан садовый сорт Caractere

'Caractere', фото автора Именно такие тюльпаны привносят на наши дачи весеннее настроение.

Тюльпан садовый сорт 'Charade'

Очень красивый сорт-загадка, шарада.

Тюльпан садовый сорт Charade

'Charade', фото автора Он самодостаточен и не нуждается в дополнении.

Тюльпан садовый сорт 'Dordogne'

Огненный красно-оранжевый красавец пленяет сердца истинных почитателей тюльпанов.

Тюльпан садовый сорт Dordogne

'Dordogne', фото автора Хорош в весенних миксбордерах.

Тюльпан садовый сорт 'Dynasty Orange'

Розово-оранжевая модная новинка необыкновенно хороша!

Тюльпан садовый сорт Dynasty Orange

'Dynasty Orange', фото автора Помню ее оригинал — сорт 'Dynasty'. В 2013 году на параде он произвел настоящий триумф!

Тюльпан садовый сорт 'Early Surprise'

Розовая новинка с тонкой белой каймой по краю лепестка смотрится шикарно!

Тюльпан садовый сорт Early Surprise

'Early Surprise', фото автора Высокий цветонос дает возможность сорту великолепно смотреться в самых разнообразных весенних композициях.

Тюльпан садовый сорт 'Elegant Сrown'

Самая эффектная новинка этого года.

Тюльпан садовый сорт Elegant Сrown, фото автора

Таким сортам присущ двойной эффект: белая кайма и сильная волнистость лепестков по краю.

Тюльпан садовый сорт 'Encore'

Красивый сорт для романтических дач.

Тюльпан садовый сорт Encore

'Encore', фото автора Совершенно не капризен, несмотря на изнеженный вид.

Тюльпан садовый сорт 'First Rosy'

Розовый бокал с едва уловимой более светлой широкой каймой по краю.

Тюльпан садовый сорт First Rosy

'First Rosy', фото автора Красивый сорт для ярких весенних цветников.

Тюльпан садовый сорт 'Golden Tycoon'

Красивый бокаловидный цветок ярко-желтой окраски никогда не выйдет из садовой моды и не покинет наши дачи.

Тюльпан садовый сорт Golden Tycoon

'Golden Tycoon', фото автора Его секрет — в позитивности, излучении тепла и радости.

Тюльпан садовый сорт 'Mrs. Medvedeva'

Тюльпан садовый сорт Mrs. Medvedeva

'Mrs. Medvedeva', фото автора Лучше смотрится небольшой группой. Еще смотрите на сайте:

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Тюльпан садовый сорт 'Neper'

Очень необычный тюльпан-новинка стильного лососевого цвета.

Тюльпан садовый сорт Neper

'Neper', фото автора Длинные бутоны при раскрывании превращаются в звездчатые цветки.

Тюльпан садовый сорт 'Pink Surprise'

Роскошный розовый сорт-новинка.

Тюльпан садовый сорт Pink Surprise

'Pink Surprise', фото автора Действительно сюрприз для любителей этой цветовой гаммы и ее нюансных оттенков.

Тюльпан садовый сорт 'Playgirl'

Чудесная розовая новинка.

Тюльпан садовый сорт Playgirl

'Playgirl', фото автора Станет достойным украшением дачного цветника.

Тюльпан садовый сорт 'Purple Prince'

Пурпурные новинки — настоящие фавориты сезона 2018 г.

Тюльпан садовый сорт Purple Prince

'Purple Prince', фото автора Великолепный тюльпан только-только начал свое цветение.

Тюльпан садовый сорт 'Royal Gift'

Прекрасная двухцветная новинка.

Тюльпан садовый сорт Royal Gift, фото автора

'Royal Gift', фото автора Запоминающийся тюльпан, цветки которого пленяют желто-пурпурной окраской.

Тюльпан садовый сорт 'Silk Surprise'

Нежно-розовая новинка для романтического сада.

Тюльпан садовый сорт Silk Surprise

'Silk Surprise', фото автора Изящный сорт-новинка для стильного дачного цветника.

Тюльпан садовый сорт 'Thijs Boots'

Очень нежный тюльпан лососево-розового цвета.

Тюльпан садовый сорт Thijs Boots

'Thijs Boots', фото автора Он словно создан для романтических весенних цветников и прекрасного настроения.

Тюльпан садовый сорт 'White Flag'

Возле этого сорта-новинки всегда много посетителей.

Тюльпан садовый сорт White Flag

'White Flag', фото автора Безупречная классика для белоснежной композиции.

Тюльпан садовый сорт 'White Master'

Прекрасная новинка изысканного белого цвета.

Тюльпан садовый сорт White Master

'White Master', фото автора Еще один претендент для цветника в белой гамме.

Тюльпан садовый сорт 'Yellow Angel'

Солнечно-желтая новинка.

Тюльпан садовый сорт Yellow Angel

'Yellow Angel', фото автора Цветки словно светятся изнутри; лепестки тупые. Еще смотрите на сайте статью о тюльпанах этого класса:

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Садовый класс Попугайные

В этом году он также достойно представлен на выставке. Экстравагантные тюльпаны этого класса легко узнать по крупным цветкам с причудливыми лепестками: волнистыми, глубоко изрезанными, с гофрированными краями. Селекционеры именно эти тюльпаны сравнили с яркими попугаями, присвоив классу птичье название.

Тюльпан садовый сорт 'Weber's Parrot'

Красивый тюльпан не остался незамеченным на параде.

Тюльпан садовый сорт Webers Parrot

фото автора Нежный сорт словно создан для романтического сада.

Тюльпан садовый сорт 'Blumex'

Роскошная новинка с крупными цветками.

Тюльпан садовый сорт Blumex

'Blumex', фото автора Необычная оранжево-красная окраска лепестков этого тюльпана привлекла к себе внимание многих посетителей. О попугайных тюльпанах на сайте есть еще интересные материалы:

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Садовый класс Бахромчатые

В него входят сорта как с простыми, так и с махровыми цветками, а в класс их объединяет наличие каймы. Сегодня такие тюльпаны в числе модных сортов. Судя по самому большому количеству новинок бахромчатых махровых тюльпанов, это одно из современных направлений их селекции.

Тюльпан садовый сорт 'Bell Song'

Чудесный розовый сорт-новинка с белой бахромой.

Тюльпан садовый сорт Bell Song

'Bell Song', фото автора Он пригоден и для выгонки.

Тюльпан садовый сорт 'Crispion Love'

Необычный зелено-белый сорт.

Тюльпан садовый сорт Crispion Love

'Crispion Love', фото автора Хорошо будет смотреться с ему подобными.

Тюльпан садовый сорт 'Crispion Sweet'

Нежный, несмотря на игольчатую бахрому, сорт-новинка.

Тюльпан садовый сорт Crispion Sweet

'Crispion Sweet', фото автора Великолепно смотрится в групповой посадке.

Тюльпан садовый сорт 'Kingston'

Высота его едва достигает 15 см.

Тюльпан садовый сорт Kingston

'Kingston', фото автора Хорош для рокариев.

Тюльпан садовый сорт 'Lion King'

Еще одна изящная бахромчатая новинка.

Тюльпан садовый сорт Lion King

'Lion King', фото автора Сорт-щеголь: насыщенный цвет и густая игольчатая бахрома придают ему импозантный вид.

Тюльпан садовый сорт 'Queensland'

Темно-розовый махровый сорт-новинка с белой тонкой каймой-бахромой.

Тюльпан садовый сорт Queensland

фото автора Сорт запечатлен в самом начале цветения: цветонос еще будет расти, но уже сейчас видно, что он очень прочный. Ценителям бахромчатых тюльпанов наверняка будут интересны материалы:

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Какие сорта-новинки из садовых классов Триумф, Попугайные и Бахромчатые понравились вам больше всего? Продолжение следует…