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МНПЗ завершил плановый ремонт установок «малого технологического кольца»
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МНПЗ завершил плановый ремонт установок «малого технологического кольца» 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Как сообщили в пресс-службе завода, работы прошли в соответствии с утвержденным графиком.
«Весь объем работ произвели в регламентный срок, который составил 28 дней. Специалисты предприятия заменили выработавшее свой ресурс оборудование, что позволило повысить экологичность и эффективность производства МНПЗ. Технологическое оборудование, не задействованное в ремонте, продолжало работу в нормальном режиме и обеспечило выпуск нефтепродуктов в соответствии с производственным графиком», — отметили в пресс-службе. Уточняется, что в 2018 г. работы прошли на установках висбрекинга, атмосферно-вакуумной перегонки нефти, стабилизации и вторичной перегонки бензина, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и электрообессоливания.
«Проведение плановых ремонтов — обязательное условие обеспечения гарантированной надежности и безопасности эксплуатации оборудования», — подчеркнули в пресс-службе.
Там также отметили, что этот ремонт для установок «малого кольца» последний. Технологические объекты заменит новая комбинированная установка переработки нефти «Евро+», строительство которой завершат осенью 2018 г. Современный комплекс «Евро+» проектировался с учетом требований четырехлетнего межремонтного пробега, на который с 2019 г. Московский НПЗ перейдет полностью. Это позволит нарастить объемы нефтепереработки и выпуска моторных топлив и обеспечит еще большую надежность поставки нефтепродуктов на рынок Московского региона.
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