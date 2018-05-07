Финский эксперт считает, что Россия не будет корректировать свою линию: «Противостояние сохранится, легких компромиссов не будет»

У Путина весомая роль, а у России значимое место во внешней политике. Такие выводы делает представитель МИД Финляндии Синикукка Саари (Sinikukka Saari) о новом президентском сроке Путина. По словам Саари, продуктивные шаги Путина во внешней политике ослабили напряженность во внутренней политике. Таким образом, у Путина нет необходимости вносить изменения в долгосрочную линию внешней политики.

«Стремление вновь заполучить статус великой державы приводит к тому, что Россия проводит агрессивную внешнюю политику. Россия достигла своей цели», — сообщила Саари на семинаре Университета национальной обороны Финляндии (Maanpuolustuskorkeakoulu).

По ее словам, целью России является именно достижение статуса великой державы. Страна хочет играть значительную роль в вопросах безопасности, например, на Ближнем Востоке, и добиться международного признания своего влияния.

«Например, Грузия Украина вряд ли войдут в состав НАТО , то есть Россия достигла желаемой цели в своей агрессивной внешней политике», — говорит Саари.

Гибридные операции

По словам Саари, Россия не представляет военную угрозу для западных стран. Нынешняя цель России — манипуляция общественными настроениями. Оказывается сильное информационного воздействие как в отношении западных стран, так и в отношении внутриполитических вопросов.

Для Финляндии особым вызовом является соседство с Россией.

«Финляндии на практике нужно сотрудничать с Россией по всем вопросам», — сообщает Саари.

Она напоминает, что, хотя восточный сосед активно пытается оказать влияние в том числе и на положение Финляндии, она по-прежнему остается членом ЕС , поддерживает взгляды Евросоюза и его решения.

«У России особая политика в отношениях со своими соседями. Россия успешно проводит гибридные операции и в Финляндии, и их тяжело отследить».

«На реакцию уходит слишком много времени», — описывает Саари сложившуюся ситуацию.

По ее словам, гибридному воздействию России нужно противостоять на уровне всего общества, находить уязвимые места и систематически анализировать действия и цели России.

Саари также напоминает о кризисе, который начался после конфликта на Украине.

«Россия не видит необходимости в том, чтобы менять стиль своих действий. Противостояние сохранится, легких компромиссов не будет», — сообщает она.

На данный момент в отношениях Запада и России присутствует сильное недоверие. Саари говорит, что диалог между Россией и ЕС считается необходимым, хотя действия России и не одобряются.

Россия берет на себя большие риски во внешней политике. Саари задается вопросом, как долго может продлиться нынешняя ситуация:

«Россия берет на себя грандиозные риски во внешней политике: что произойдет в случае еще более масштабной неудачи?»