Небо расцветят золотые пионы и прекрасные хризантемы

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о праздничных артиллерийских салютах в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Холостые залпы артиллерийских орудий и пуски фейерверочных изделий салютных установок состоятся 9 мая в 22:00. Об этом 7 мая сообщили в Министерстве обороны РФ

В столице полюбоваться салютом и фейерверками можно будет на 33 площадках. Пусковые установки дадут более 10 тысяч залпов.

— Более 75 видов фейерверочных изделий обеспечат свыше 550 цветов и оттенков, высота раскрытия фейерверочных куполов достигнет 350 метров, — рассказали в пресс-службе Западного военного округа России.

Высотные салюты организуют на 16 площадках. Среди популярных мест: район «Москва-Сити», мост «Багратион», Воробьевы горы. Самое красочное шоу пройдет на Поклонной горе — там разместят наибольшее количество орудий.

Многочисленные фейерверки запустят в 17 столичных парках. Они раскрываются на меньшей высоте, что не влияет на зрелищность. Небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, красные, синие, зеленые и желтые шары.

Одно из самых красочных представлений пройдет в Бабушкинском парке — в небе появятся красочные пальмы. А в «Сокольниках» «цветы» распустятся на стометровой высоте.

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