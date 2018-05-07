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Наталья Костенко: протесты, направленные на демонстрацию слабости президента, не достигли своей цели
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Наталья Костенко: протесты, направленные на демонстрацию слабости президента, не достигли своей цели 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Президентская инаугурация в 2018-м собрала значительно большее число гостей, чем предыдущая. Это «ФедералПресс» отметила присутствовавшая на мероприятии депутат Госдумы Наталья Костенко.
По словам политика, она уже второй раз присутствует на мероприятии. «В этот раз было значительно больше людей, которые разместились не только во всех залах Кремля», — рассказала Наталья Костенко.
«В этот раз чувствовалась особенная торжественность и было значительно больше людей, которые разместились не только во всех залах Кремля, но и на улице. Это символизировало то, что беспрецедентная поддержка, которую получил президент на выборах, по-прежнему сохраняется. И что недавняя череда акций протестов (направленных на демонстрацию слабости президента и ослабление его позиций при переговорах за рубежом) не достигла своей цели», — прокомментировала она.
Костенко также добавила, что президент говорил, что об открытости всему новому, «но должны иметь четкое понимание о том, что является для нас прогрессом, а что не является».
Напомним, сегодня прошла инаугурация Владимира Путина, после которой был предложен новый состав министров. В него не был рекомендован экс-глава Кубани Александр Ткачев.
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