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ЧМ-2018 и его влияние на экономику
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ЧМ-2018 и его влияние на экономику 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: BFM.RU
Оргкомитет ЧМ по футболу Россия — 2018 опубликовал исследование влияния турнира на отечественную экономику. Был изучен опыт прошлых турниров, нормативные документы и бюджеты других стран, опросы общественного мнения и составлены расчеты. Согласно им, суммарное влияние состязания с 2013 по 2018 годы— 867 млрд рублей. Это почти 1% от ВВП страны в 2017 году. В первую очередь, это инвестиции в инфраструктуру: транспортную, спортивную, коммунальную и социальную. Эти объекты будут использовать в будущем, и в следующие пять лет они обеспечат дополнительный прирост ВВП от 150 до 210 млрд рублей ежегодно. Часть доходов принесет развитие туризма. Еще один плюс — создание 220 тысяч новых рабочих мест. Если перейти от макро— к микроэкономике, то в период проведения турнира представители компаний, офисы которых расположены недалеко от арен «Спартак» и «Лужники», будут вынуждены терпеть неудобства. В связи с этим, например, консалтинговая компания ИНФОМОСТ, на месяц распускает штат, сообщил гендиректор Борис Рыбак.
Борис Рыбак гендиректор консалтинговой компании ИНФОМОСТ «Но они же не заложники, чтобы сидеть там в офисе и бояться выглянуть на улицу, когда толпы болельщиков будут сновать туда-сюда, и там перекрытия, ограждения и так далее. Не припарковаться, не уехать, не приехать. В этом как бы особого смысла никакого нет. Здравый смысл должен восторжествовать, у нас же не военная обстановка, когда надо любыми средствами выколотить эти лишних 20 букв из компьютера. Поэтому ничего ужасного не произойдет, если люди поработают дистанционно, тем более это сегодня то, что многие руководители хотели бы видеть. Это довольно сложная конструкция — дистанционная работа, но я, например, очень поддерживаю, мне кажется, что за этим будущее. Для определенного типа организаций, конечно, то есть не для алюминиевого завода непрерывного цикла, а для консультационных компаний, для писательских организаций. Да, широкий спектр офисных работ, которые совершенно спокойно можно сделать откуда угодно. Действительно, беспокоюсь за безопасность, честно говоря, хотя опять-таки толпы вот этих болельщиков, когда народу много, — это всегда повышенная опасность для людей. Я не хочу, чтобы мои девчонки и мальчишки бегали, трясли паспортами и кричали, что им надо на работу, а то их убьют».
Популярный грузинский ресторан «У Пиросмани» в дни чемпионата мира работу не прекратит, даже невзирая на перекрытия улиц и запрет торговать спиртным.
Бачо администратор ресторана «У Пиросмани» «Клиенты к нам, к сожалению, никак не доберутся. Мы будем закрываться, когда будет футбол, в эти дни. Был уже такой опыт, в тот день мы вообще очень плохо работали, можно сказать, что мы были закрыты. Но мы все равно будем работать, кто доберется, тот доберется, потому что в день футбола перекрывают все абсолютно здесь. Скорее всего, никого не будут пропускать».
Местные жители к чемпионату подготовились. Те, у кого есть авто, оформили пропуска. Многие уехали на дачи. На подъездах домов вокруг стадионов размещены схемы изменения движения транспорта и перекрытий.
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