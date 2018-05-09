Экс-госсекретарь Керри раскритиковал решение Трампа о выходе из сделки

"Сегодняшнее объявление ослабляет нашу безопасность, нарушает обещание Америки, изолирует нас от наших европейских союзников, подвергает Израиль повышенному риску, укрепляет иранских сторонников консервативных взглядов и сокращает наши глобальные рычаги воздействия на ненадлежащее поведение Тегерана , нанося ущерб способности будущих администраций заключать международные соглашения", — цитирует ТАСС официальное заявление Керри.

Принятое Трампом решение, по мнению экс-госсекретаря, «не в интересах Америки». Он назвал это серьезной стратегической ошибкой.