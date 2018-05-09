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Экс-госсекретарь Керри раскритиковал решение Трампа о выходе из сделки
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Экс-госсекретарь Керри раскритиковал решение Трампа о выходе из сделки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Решение американского лидера Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе вызвало резкое осуждение бывшего госсекретаря США Джона Керри и экс-министра энергетики США Эрнеста Мониса.
"Сегодняшнее объявление ослабляет нашу безопасность, нарушает обещание Америки, изолирует нас от наших европейских союзников, подвергает Израиль повышенному риску, укрепляет иранских сторонников консервативных взглядов и сокращает наши глобальные рычаги воздействия на ненадлежащее поведение Тегерана, нанося ущерб способности будущих администраций заключать международные соглашения", — цитирует ТАСС официальное заявление Керри.
Принятое Трампом решение, по мнению экс-госсекретаря, «не в интересах Америки». Он назвал это серьезной стратегической ошибкой.
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