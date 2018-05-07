Минюст просит установить «мигалки» на автозаки

Минюст предлагает оснастить звуковыми и световыми сигналами спецавтомобили (автозаки), используемые для конвоирования арестованных и осужденных. Таким образом ведомство предлагает обеспечить автозакам беспрепятственный проезд по загруженным дорогам с целью обеспечения общественной безопасности. Уведомление о начале разработки поправок в указ президента «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства» размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечают авторы документа, конвоирование осуществляется в соответствии со статьей 12 федерального закона России «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

«При этом оперативно-служебные специальные транспортные средства уголовно-исполнительной системы (автомобили типа «АЗ») в отличие от аналогичных транспортных средств полиции, осуществляющей конвоирование лиц, заключенных под стражу, для участия в следственных действиях или судебных разбирательствах, не оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами», — говорится в уведомлении.

Конвоирование осужденных происходит в общем транспортном потоке по шоссе и улицам городов, напомнили в Минюсте. Заторы на дорогах часто приводят к срыву сроков выполнения служебных задач.