Ещё
Минюст просит установить «мигалки» на автозаки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минюст просит установить «мигалки» на автозаки 

Ведомости 48 минут назад
Минюст предлагает оснастить звуковыми и световыми сигналами спецавтомобили (автозаки), используемые для конвоирования арестованных и осужденных. Таким образом ведомство предлагает обеспечить автозакам беспрепятственный проезд по загруженным дорогам с целью обеспечения общественной безопасности. Уведомление о начале разработки поправок в указ президента «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства» размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечают авторы документа, конвоирование осуществляется в соответствии со статьей 12 федерального закона России «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
«При этом оперативно-служебные специальные транспортные средства уголовно-исполнительной системы (автомобили типа «АЗ») в отличие от аналогичных транспортных средств полиции, осуществляющей конвоирование лиц, заключенных под стражу, для участия в следственных действиях или судебных разбирательствах, не оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами», — говорится в уведомлении.
Конвоирование осужденных происходит в общем транспортном потоке по шоссе и улицам городов, напомнили в Минюсте. Заторы на дорогах часто приводят к срыву сроков выполнения служебных задач.
Ведомости: последние новости
Илон Маск откроет кондитерскую фабрику после спора с Уорреном Баффетом Жители Волоколамска подали иски к полигону «Ядрово» на 5,5 млн рублей «Уралкалий» сообщил о новой воронке возле провала на руднике «Соликамск-2»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать581
Мир отреагировал на инаугурацию Путина346
Путин раздал первые указы280
Определены кандидаты в новое правительство122
Путин выдвинул кандидатуру премьера1293
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение