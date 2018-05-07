Новый многофункциональный комплекс открывается на Лухмановской

Председатель Мосгосстройнадзора О. Антосенко рассказал, что выдано разрешение на ввод торгового комплекса с оздоровительным центром, передает сайт столичного Сройкомплекса.

Новый многофункциональный центр находится на Лухмановской, 12. Строительство объекта, который вырос на пустыре вблизи жилого массива, профинансирован инвестор.

«Завершено строительство многофункционального комплекса с оздоровительным центром на востоке Москвы , в районе Косино-Ухтомский, в непосредственной близости от жилых корпусов микрорайона Кожухово», — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики С. Левкин.

Новый центр занял территорию площадью 4,3 тыс. «квадратов». На первом этаже будут расположены входной и кассовый вестибюли, павильоны операторов сотовой связи, продажи цветов и обмена валюты. Также посетители здесь найдут супермаркет.

На втором этаже будет находиться мебельный магазин со складскими помещениями. На третьем этаже расположится оздоровительный центр и ресторан.

При многофункциональном центре оборудована парковка на пятьдесят четыре автомобиля (подземная и открытая).