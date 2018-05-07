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Новый многофункциональный комплекс открывается на Лухмановской
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Новый многофункциональный комплекс открывается на Лухмановской 

Управа района Косино-Ухтомский 47 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Председатель Мосгосстройнадзора О. Антосенко рассказал, что выдано разрешение на ввод торгового комплекса с оздоровительным центром, передает сайт столичного Сройкомплекса.
Новый многофункциональный центр находится на Лухмановской, 12. Строительство объекта, который вырос на пустыре вблизи жилого массива, профинансирован инвестор.
«Завершено строительство многофункционального комплекса с оздоровительным центром на востоке Москвы, в районе Косино-Ухтомский, в непосредственной близости от жилых корпусов микрорайона Кожухово», — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики С. Левкин.
Новый центр занял территорию площадью 4,3 тыс. «квадратов». На первом этаже будут расположены входной и кассовый вестибюли, павильоны операторов сотовой связи, продажи цветов и обмена валюты. Также посетители здесь найдут супермаркет.
На втором этаже будет находиться мебельный магазин со складскими помещениями. На третьем этаже расположится оздоровительный центр и ресторан.
При многофункциональном центре оборудована парковка на пятьдесят четыре автомобиля (подземная и открытая).
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