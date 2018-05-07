Британский стартап разработал экологичные испарительные туалеты

Стартап из Великобритании change:Water Labs разработал портативный автономный туалет, не требующий использования воды и электричества, а также подключения к системе канализации. При этом устройство разделяет стоки на чистую воду и твердые фракции, снижая углеродный след человека. Об изобретении рассказал портал Inhabitat.

Конструкция устройства включает в себя полимерную мембрану, действующую как губка: она впитывает и ускоряет испарение жидкого содержимого без использования тепловой энергии. В атмосферу попадают пары чистой воды: устройство способно испарить до 95% попадающих в него отходов. Твердые фракции остаются внутри мембраны. Такой туалет потребует обслуживания всего раз или два в месяц.

В представляющем проект видеоролике генеральный директор сhange:Water Labs Диана Юсеф уточнила, что разработка возвращает в природу воду «в чистейшем виде», допуская ее повторное использование.

По данным сhange:Water Labs, на сегодняшний день 2,6 млрд человек на планете лишены возможности пользоваться чистыми санузлами, а 1 млрд людей вынуждены ходить в туалет на улице. При этом 80% болезней людей во всем мире объясняется плохой санитарией. Из-за отсутствия доступа к безопасным туалетам особенно страдают женщины и девочки, которые часто подвергаются насилию.

"Подобная технология позволит не только улучшить ситуацию в сфере заботы о здоровье, но и поспособствует расширению прав и возможностей женщин", — заявила Диана Юсеф.

Эксплуатационная доводка (усовершенствования в процессе испытания) технологии начнется в этом году. У Дианы Юсеф уже есть три пилотных партнерских проекта в США , Центральной Америке, Средней Азии и Северной Африки. Предположительно, к 2019 году 10 тыс. семей из уязвимых категорий населения получат разработанные проектом туалеты.

Материал предоставлен проектом "+1".