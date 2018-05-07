Ленинградская область готовится к ПМЭФ-2018

Ленинградская область примет активное участие в главном экономическом конгрессе страны. Она представит инвестиционную привлекательность в рамках собственного стенда, который будет расположен в выставочной зоне регионов РФ , в павильоне H комплекса «Экспофорум».

Губернатор Александр Дрозденко примет участие в деловой программе форума, посетит пленарное заседание, а также выступит в ходе заседаний нескольких круглых столов. Александр Дрозденко также приглашен к участию в межстрановых диалогах «Россия — Франция » и «Россия — Финляндия ».

Кроме того, на стенде Ленинградской области глава региона подпишет более десяти соглашений с инвесторами и партнерами в сфере производства, сельского хозяйства, подготовки кадров, проведет сессию деловых переговоров с главами российских и зарубежных компаний.

Петербургский международный экономический форум 2018 года пройдет с 24 по 26 мая в выставочном комплексе «Экспофорум». Мероприятия конгресса посетят свыше 15 тысяч человек из более чем 100 стран.