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Ленинградская область готовится к ПМЭФ-2018
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Ленинградская область готовится к ПМЭФ-2018 

Ivyborg.ru 45 минут назад
Ленинградская область примет активное участие в главном экономическом конгрессе страны. Она представит инвестиционную привлекательность в рамках собственного стенда, который будет расположен в выставочной зоне регионов РФ, в павильоне H комплекса «Экспофорум».
Губернатор Александр Дрозденко примет участие в деловой программе форума, посетит пленарное заседание, а также выступит в ходе заседаний нескольких круглых столов. Александр Дрозденко также приглашен к участию в межстрановых диалогах «Россия — Франция» и «Россия — Финляндия».
Кроме того, на стенде Ленинградской области глава региона подпишет более десяти соглашений с инвесторами и партнерами в сфере производства, сельского хозяйства, подготовки кадров, проведет сессию деловых переговоров с главами российских и зарубежных компаний.
Петербургский международный экономический форум 2018 года пройдет с 24 по 26 мая в выставочном комплексе «Экспофорум». Мероприятия конгресса посетят свыше 15 тысяч человек из более чем 100 стран.
Редакция ivbg.ru напоминает, что С 1 по 3 июня 2017 года в Петербурге прошел Международный экономический форум, который для Ленобласти оказался богат на разного рода соглашения. Причем богат он оказался в прямом и в переносном смысле этого слова. Сколько денег принес Ленобласти ПМЭН-2017 читайте по ссылке. ПМЭФ — один из крупнейших международных экономических форумов, проводится при поддержке Президента Российской Федерации. Это значимое деловое событие, в котором участвуют главы государств и правительств, руководители международных компаний и организаций, ведущие мировые эксперты и лидеры средств массовой информации. ПМЭФ представляет уникальную возможность прямого диалога представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. Это открытая дискуссионная площадка для всех, кто готов к конструктивному и плодотворному обмену мнениями и идеями по вопросам мировой и российской глобальной экономической повестки.
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