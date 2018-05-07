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В СБ ООН ждут доклад ОЗХО по инциденту в сирийской Думе через две недели
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В СБ ООН ждут доклад ОЗХО по инциденту в сирийской Думе через две недели 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
ООН, 7 мая — РИА Новости. Доклад экспертов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по инциденту в сирийской Думе может быть рассмотрен в Совете Безопасности ООН через две недели. Об этом сообщила председатель СБ в текущем месяце, постпред Польши при ООН Жоанна Вронецка.
"Миссия ОЗХО завершила работу на месте, и теперь мы ждем доклада через две недели", — сказала она журналистам в ООН в понедельник.
На прошлой неделе ОЗХО подтвердила, что ее эксперты завершили работу в сирийской Думе, взяли образцы и доставили их в лабораторию, анализ образцов займет не менее трех-четырех недель. Организация отметила, что пока не может сообщить о сроках подготовки доклада по результатам анализа.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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