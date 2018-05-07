В ФРГ 89-летнюю женщину объявили в розыск за отрицание Холокоста

Полиция Германии разыскивает 89-летнюю женщину, которая была неоднократно осуждена за отрицание Холокоста. Об этом сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Урсула Хавербек , которую местные СМИ уже прозвали «бабушкой-нацисткой», получила 2 года колонии по восьми статьям в октябре прошлого года. Однако отбывать наказание, срок которого начинался 23 апреля, бабушка не захотела и вместо этого ударилась в бега.

"Осужденная должна была сама явиться в тюрьму до 23 апреля, но этого не сделала. Поэтому был выдан ордер на ее арест", — говорится в заявлении прокурора.

Отмечается, что осудили фрау Хавербек за отрицание Холокоста не в первый раз. Так, в 2015 году бабушка заявляла, что " Освенцим не являлся лагерем смерти, и это не доказано исторически", а также утверждала, что «Холокост — это величайшая ложь в истории».