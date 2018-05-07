Ещё
В ФРГ 89-летнюю женщину объявили в розыск за отрицание Холокоста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ФРГ 89-летнюю женщину объявили в розыск за отрицание Холокоста 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Полиция Германии разыскивает 89-летнюю женщину, которая была неоднократно осуждена за отрицание Холокоста. Об этом сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.
Урсула Хавербек, которую местные СМИ уже прозвали «бабушкой-нацисткой», получила 2 года колонии по восьми статьям в октябре прошлого года. Однако отбывать наказание, срок которого начинался 23 апреля, бабушка не захотела и вместо этого ударилась в бега.
"Осужденная должна была сама явиться в тюрьму до 23 апреля, но этого не сделала. Поэтому был выдан ордер на ее арест", — говорится в заявлении прокурора.
Отмечается, что осудили фрау Хавербек за отрицание Холокоста не в первый раз. Так, в 2015 году бабушка заявляла, что "Освенцим не являлся лагерем смерти, и это не доказано исторически", а также утверждала, что «Холокост — это величайшая ложь в истории».
По данным полиции, дом Урсулы Хавербек в городе Флото пустует уже длительное время, и местонахождение беглянки установить пока не удалось.
Российская Газета: последние новости
Комитет Госдумы одобрил законопроект об акционировании "Почты России" В МВД рассказали о новом законопроекте для лиц без гражданства Президент подписал новый майский указ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать585
Мир отреагировал на инаугурацию Путина349
Путин раздал первые указы289
Определены кандидаты в новое правительство122
Путин выдвинул кандидатуру премьера1295
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение