Петрозаводчанка отдала мошенникам 620 тысяч рублей

Женщине обещали полмиллиона рублей компенсации за некачественные лекарства.

В полицию Петрозаводска обратилась 82-летняя горожанка. Она рассказала, что в январе ей на домашний телефон позвонил якобы представитель коммерческой организации, которая выплачивает компенсации за приобретенные в прошлом некачественные медицинские препараты. Пенсионерке пообещали выплату в размере 500 000 рублей, но для этого необходимо было оплатить различные сборы и комиссии.

Пенсионерка, верив во все обещания, которые поступали по телефону, переводила на различные счета денежные средства. В конце апреля она попросила крупную сумму в долг у своего внука. Тот заподозрил неладное, и после продолжительного разговора с пожилой родственницей узнал о случившемся и смог убедить ее написать заявление в полицию. Установлено, что за несколько месяцев потерпевшая перевела мошенникам более 620 000 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации . Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Стражи порядка призывают граждан быть бдительными, избегать каких-либо разговоров о финансовых операциях, поступающих от незнакомых людей.

Кроме того, полицейские просят поговорить с родственниками и близкими преклонных лет об угрозе, которую представляют дистанционные мошенники.