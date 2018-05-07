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Петрозаводчанка отдала мошенникам 620 тысяч рублей
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Петрозаводчанка отдала мошенникам 620 тысяч рублей 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Женщине обещали полмиллиона рублей компенсации за некачественные лекарства.
В полицию Петрозаводска обратилась 82-летняя горожанка. Она рассказала, что в январе ей на домашний телефон позвонил якобы представитель коммерческой организации, которая выплачивает компенсации за приобретенные в прошлом некачественные медицинские препараты. Пенсионерке пообещали выплату в размере 500 000 рублей, но для этого необходимо было оплатить различные сборы и комиссии.
Пенсионерка, верив во все обещания, которые поступали по телефону, переводила на различные счета денежные средства. В конце апреля она попросила крупную сумму в долг у своего внука. Тот заподозрил неладное, и после продолжительного разговора с пожилой родственницей узнал о случившемся и смог убедить ее написать заявление в полицию. Установлено, что за несколько месяцев потерпевшая перевела мошенникам более 620 000 рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Стражи порядка призывают граждан быть бдительными, избегать каких-либо разговоров о финансовых операциях, поступающих от незнакомых людей.
Кроме того, полицейские просят поговорить с родственниками и близкими преклонных лет об угрозе, которую представляют дистанционные мошенники.
По материалам: ptzgovorit.ru
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