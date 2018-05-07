«Велосипедная база» помогла поймать в Костроме вора

Костроме уже третий год подряд проходит акция по регистрации велосипедов. Это помогает полицейским в составлении единой базы, которая потом облегчает поиск украденного велотранспорта, сообщает управление МВД по Костромской области

За эти три года в базе оказались более 2 тысяч велосипедов. 6 мая акция прошла в городе в очередной раз. На площади Сусанинской, площади Октябрьской, в парке Победы и парке Юбилейном костромичи охотно обращались к правоохранителям и заполняли анкеты, куда вносили данные о своем транспорте.

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Кроме того, 5 мая «велосипедная база» помогла за рекордно короткое время раскрыть кражу велосипеда у девочки. Сотрудники ППС заметили мужчину, который катил двухколесный транспорт. Они решили проверить, является ли он хозяином велосипеда. Проверка показала, что он принадлежит другому человеку.

Вскоре выяснилось, что костромич несколько минут назад отобрал велосипед у девочки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.