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Ремонт дорог в Котельниках планируют начать с 10 мая
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Ремонт дорог в Котельниках планируют начать с 10 мая 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Ремонт улично-дорожной сети начнется в подмосковном городском округе Котельники с 10 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
«По результатам конкурсных процедур определена подрядная организация по ремонту городских дорог, и с 10 мая, после празднования Дня Победы, специалисты приступают к работам. Начнутся они с ремонта дороги в микрорайоне Силикат от дома №2 до дома №25. Здесь проведут фрезерование асфальта и его последующую замену. Кроме того, замене подлежит бордюрный камень вдоль пешеходной дорожки», — сказал замглавы Котельников Евгений Журавлев.
Он добавил, что работы на данном участке дороги подрядчик должен завершить до 14 мая. В целом, ремонт улично-дорожной сети на территории городского округа планируется закончить до 1 сентября. Помимо этого, в Котельниках продолжаются работы по ликвидации аварийных ям на дорогах.
В программу ремонта дорог на 2018 год вошли, в том числе адреса, на состояние которых поступали обращения от горожан. Также список сформирован по результатам мониторинга, проводимого специалистами профильного управления администрации.
В 2018 году в городском округе впервые отремонтируют девять дорог. На эти цели потратят около 20 миллионов рублей. Помимо замены дорожного полотна будет устанавливаться новый бордюрный камень, наноситься дорожная разметка, обустраиваться искусственные дорожные неровности. При необходимости намечены работы и по замене светильников вдоль дорог.
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