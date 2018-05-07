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Историко‑приключенческий роман о крахе Российской империи презентуют в Москве 2 июня
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Историко‑приключенческий роман о крахе Российской империи презентуют в Москве 2 июня 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Популярный писатель и сценарист Дмитрий Миропольский представит читателям историко-приключенческий роман «1916/Война и мир» на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве 2 июня, начало презентации в 19:00, говорится в сообщении пресс-службы издательства «Эксмо».
«Издательство АСТ и редакция «Жанры» представляют новый исторический остросюжетный роман писателя и сценариста Дмитрия Миропольского «1916/Война и мир», который рассказывает об удивительном переплетении судеб известных людей в переломные для России годы. Это блистательный и смелый взгляд на Россию столетней давности, которая во многом напоминает Россию сегодняшнюю», — отмечается в материале.
В первой части романа «Мир» события разворачиваются летом 1912 года, когда молодой поэт Владимир Маяковский впервые приезжает в Петербург, окунается в богемную атмосферу Серебряного века, желая прославиться во что бы то ни стало. Российская империя процветает. Беды, связанные с первой русской революцией и русско-японской войной, забыты. Мысль о приближении мировой войны мало кому приходит в голову, хотя разведки уже вступили в смертельную схватку, ученые экспериментируют с боевыми отравляющими веществами и создают все более совершенное вооружение, а штабные генералы планируют военные кампании на чужих территориях.
Светское общество увлеченно следит за выступлением российской сборной на Олимпийских играх и обсуждает свежие сплетни. Потомки лучших фамилий прожигают жизнь. Высшая аристократия плетет интриги против Григория Распутина — странного крестьянина, нового любимца императорской семьи. Николай Второй, измученный тяжелой болезнью наследника, разладом с родственниками и недалекими чиновниками, готов отречься от престола, но лишен возможности это сделать.
Действие второй части происходит зимой 1916 года, в разгар мировой войны. Пролиты реки крови, атмосфера благодушия и салонного патриотизма сменилась ненавистью и цинизмом. Ставший невероятно популярным поэт Маяковский призван в армию, но творческая жизнь продолжает бурлить, на свет появляется поэма «Война и мир», и одна любовь сменяет другую. Немецкие эмиссары пытаются склонить Россию к сепаратному миру и выходу из войны, британская разведка всеми силами старается этому помешать.
Судьба Маяковского странным образом все крепче связывается с судьбами великого князя Дмитрия Павловича, князя Феликса Юсупова, депутата Владимира Пуришкевича и других участников убийства Распутина. Пули, выпущенные в государева любимца, попадают в сердце России: гибель империи становится неотвратимой, а поэт совершает первую попытку самоубийства.
Часть третья «Мiр» повествует о том, что события столетней давности не остались в прошлом: жизнь продолжается и дела минувших дней постоянно напоминают о себе. Сотни исторических фактов и десятки биографий знаменитостей сплетены в неразрывное кружево. Потянув за ниточку, можно снова вспомнить уроки истории, которые достойны того, чтобы их учить.
Дмитрий Миропольский — лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», автор российского бестселлера за 2017 год «Тайна трех государей», проданного тиражом более 165 тысяч экземпляров, и нескольких романов; сценарист кинофильмов «1814» и «Суженый-ряженый», многосерийных телефильмов «Гостиница „Россия“, „Сто дней свободы“ и других. Работает преимущественно в историко-приключенческом жанре.
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