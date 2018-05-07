В МВД России открыта мемориальная доска первому начальнику ГИЦ МВД СССР Павлу Мясоедову

Сегодня в МВД России прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной первому начальнику Главного информационного центра МВД СССР генерал-майору внутренней службы Павлу Георгиевичу Мясоедову.

В мероприятии приняли участие начальник ФКУ «ГИАЦ МВД России» генерал-майор внутренней службы Павел Важев, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны органов внутренних дел, члены семьи П. Г. Мясоедова, сотрудники ФКУ «ГИАЦ МВД России».

В своем приветственном слове Павел Важев отметил заслуги Павла Мясоедова, который был пропагандистом компьютеризации в МВД СССР. Именно под его руководством была разработана идеология автоматизации управления в органах внутренних дел и создана основа современной информационно-телекоммуникационной системы ведомства.

«Не случайно это мероприятие мы проводим в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Павел Георгиевич прошел всю войну, с самого начала до победного конца. Принимал участие в наступательных операциях 2 Белорусского фронта по освобождению Польши в Восточно-Померанской операции. Награжден высокими государственными наградами», — сказал Павел Важев.

После ускоренного выпуска Свердловского пехотного училища лейтенант Мясоедов в августе 1941 года назначен командиром взвода минометной роты стрелкового полка стрелковой дивизии на Карельском фронте. Войну закончил в звании майора в должности заместителя начальника оперативного отдела штаба 134 стрелкового корпуса. За свой ратный подвиг награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды, множеством медалей.

В 1948 году Павел Мясоедов окончил военную Академию им. Фрунзе и служил на разных должностях в рядах Советской армии. В 1970 году с должности начальника отдела автоматизации Генерального штаба Вооруженных сил СССР откомандирован для прохождения службы в МВД СССР, где был назначен начальником Главного информационного центра при МВД СССР.

Благодаря знаниям и опыту Павла Георгиевича Мясоедова информационная система органов внутренних дел функционирует в соответствии с современными требованиями. Нынешнее поколение сотрудников ГИАЦ МВД России продолжает профессиональные традиции, широко внедряя передовые технологии.