Правительство передаст аэропорту Шереметьево одноименный аэродром

Проект концессионного соглашения будет подготовлен в срок не более 60 дней и заключен в срок не позднее 90 дней.

Планируется, что «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» передаст имущество аэродрома не позднее одного дня после подписания концессионного соглашения.

Источником финансирования создания, реконструкции и капитального ремонта объектов концессионного соглашения, а также модернизации и капитального ремонта иного имущества будут средства от инвестиционной составляющей в составе тарифов на услуги по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов.

Концессионное соглашение будет подписано на срок до 31 декабря 2067 года и может быть продлено на срок не более чем на 5 лет. Концессионная плата составит 1 тыс. рублей в год.

В составе объектов концессионного соглашения, в том числе, рулежные дорожки, рулежная дорожка — маршрут руления по перрону в районе авиационного грузового комплекса, западный перрон ВПП-3, очистные сооружения, ВПП-1, ВПП-2 со средствами посадки и управления воздушным движением, магистральная рулежная дорожка, здание центрального пункта управления.

Ранее сообщалось, что государство планирует подписать концессионные соглашения с аэропортами Московского авиаузла в течение 2018 года, по которым предполагается обеспечить инвестиции в развитие аэродромов со стороны частных собственников аэропортов на фоне дефицита бюджетных средств.