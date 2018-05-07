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Правительство передаст аэропорту Шереметьево одноименный аэродром
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Правительство передаст аэропорту Шереметьево одноименный аэродром 

Rambler News Service 58 минут назад
«Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) получит аэродром Шереметьево по концессионному соглашению с Росавиацией, действующей от лица Российской Федерации, говорится в распоряжении правительства от 4 мая 2018 года.
Проект концессионного соглашения будет подготовлен в срок не более 60 дней и заключен в срок не позднее 90 дней.
Планируется, что «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» передаст имущество аэродрома не позднее одного дня после подписания концессионного соглашения.
Источником финансирования создания, реконструкции и капитального ремонта объектов концессионного соглашения, а также модернизации и капитального ремонта иного имущества будут средства от инвестиционной составляющей в составе тарифов на услуги по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов.
Концессионное соглашение будет подписано на срок до 31 декабря 2067 года и может быть продлено на срок не более чем на 5 лет. Концессионная плата составит 1 тыс. рублей в год.
В составе объектов концессионного соглашения, в том числе, рулежные дорожки, рулежная дорожка — маршрут руления по перрону в районе авиационного грузового комплекса, западный перрон ВПП-3, очистные сооружения, ВПП-1, ВПП-2 со средствами посадки и управления воздушным движением, магистральная рулежная дорожка, здание центрального пункта управления.
Ранее сообщалось, что государство планирует подписать концессионные соглашения с аэропортами Московского авиаузла в течение 2018 года, по которым предполагается обеспечить инвестиции в развитие аэродромов со стороны частных собственников аэропортов на фоне дефицита бюджетных средств.
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