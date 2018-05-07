Ямочный ремонт на дорогах в микрорайоне ПЗ сегодня завершится

Сегодня бригады работают на улице Панкратова и в районе Говоровского проезда. К концу смены запланированный объем будет выполнен, и рабочие перейдут на другие участки.

Ямы на дорогах ликвидируют две бригады — фрезировщики и асфальтоукладчики. Первые срезают дорожное покрытие в тех местах, где есть дефекты, вторые заливают смесь. Всего за сутки обрабатывают примерно от 1000 до 1500 квадратных метров дорожного полотна.

«Мы срезаем асфальт не больше 5 сантиметров. Это не критично, проезду не мешает. Кроме того, мы ставим знаки «неровная дорога», для того чтобы предупредить водителей, чтоб они сориентировались и снизили скорость. При асфальтировании смесь засыхает в течение часа, и уже через час там может ехать автомобиль. А кромки углублений проливаются битумом, для того чтобы края были ровнее», — рассказал мастер строительно-монтажных работ компании «Магистраль» Артем Рупышев.

Ямочный ремонт стартовал в Вологде в начале апреля. На сегодняшний день рабочие уже «прошли» район улицы Конева, Верхний Посад, Заречье. Всего в течение лета планируется отремонтировать 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На эти цели направят 85 млн рублей. Участки асфальтируют так называемыми технологическими картами. Приведут в порядок также участки на ул. Рабочей, Гоголя, Кубинской, Емельянова и Панкратова в селе Молочное и другие.

«В общей сложности в списке 20 участков, все они включены специальный график и в соответствии с ним выстроена работа. Сейчас по уборке города обращений меньше, поэтому внимание сосредоточено на состоянии улично-дорожной сети и разметке», — прокомментировал ход ямочных ремонтов Мэр Вологды Сергей Воропанов

Уже завтра бригады перейдут в район Ковырино — работы пройдут на участках ул. Ленинградской, Новгородской и Возрождения. Планируется, что ямочный ремонт продлится до середины лета.