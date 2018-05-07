18 тысяч кв. м дорог Вологды привели в порядок с помощью ямочного ремонта

Используется несколько технологий: струйно-инъекционный метод, литой асфальт, но большая часть дорог обновлена с помощью асфальтобетонной смеси. Таким способом отремонтировано порядка 15 тысяч кв. м проезжей части.

Дороги асфальтируют так называемыми технологическими картами, то есть обновляют большие участки. Сначала старый слой асфальта, на котором есть дефекты, срезают с помощью фрезы. А уже затем укладывают новый слой дорожного полотна.

«Мы срезаем асфальт толщиной не больше 5 сантиметров. Это не критично, проезду не мешает. Кроме того, мы ставим знаки «неровная дорога», то есть предупреждаем водителей, чтобы они сориентировались и снизили скорость. При асфальтировании смесь засыхает довольно быстро, уже через час там могут ездить автомобили. А кромки углублений проливаются битумом, чтобы края были ровнее», — рассказал мастер компании «Магистраль» Артем Рупышев.

Ямочные ремонты с помощью асфальтобетона стартовали в апреле. На данный момент бригады уже обновили территории в районе Пошехонского шоссе, в Заречье, Верхнем Посаде. Сейчас работы ведутся в центре, в селе Молочное и в районе улицы Ленинградской. Сегодня бригады работали на улице Панкратова и в районе Говоровского проезда.

«Всего в течение лета с помощью асфальтобетона планируется отремонтировать 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В общей сложности в списке 20 участков, которые будут делать крупными технологическими картами. Это улицы Рабочая, Гоголя, Кубинская, Емельянова в селе Молочное, Пролетарская, Новгородская, Дальняя, Ветошкина и другие. Все они включены в график, и в соответствии с ним выстроена работа, которая постоянно контролируется. В целом на ямочный ремонт с помощью разных технологий в 2018 году в Вологде выделено 85 млн рублей», — прокомментировал ход ямочных ремонтов Мэр Вологды Сергей Воропанов

Планируется, что ямочный ремонт технологическими картами будет завершен большей частью к середине лета. А небольшие участки дороги продолжат обновлять в течение всего сезона.