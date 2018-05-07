Ещё
Президент подписал новый майский указ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент подписал новый майский указ 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Глава государства поручил правительству обеспечить достижение девяти национальных целей развития до 2024 года. Это — устойчивый естественный рост численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедности; улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно; ускорение технологического развития, увеличение количества организаций, осуществляющих инновации, до 50 процентов; ускоренное внедрение цифровых технологий; вхождение России в число пяти крупнейших экономик, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне не больше 4 процентов; создание в базовых отраслях высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.
Кабмину поручено утвердить до октября Основные направления деятельности правительства на период до 2024 года и прогноз социально-экономического развития РФ.
Владимир Путин поручил правительству разработать совместно с региональными властями и представить до октября на заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам нацпроекты (программы) по направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автодороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, а также международная кооперация и экспорт.
При разработке нацпрограммы в сфере демографического развития нужно в 2024 году обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; суммарного коэффициента рождаемости — до 1,7; до 55 процентов — доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. А также — внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; создание условий для работы матерей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет; разработку и реализацию программы поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; формирование системы мотивации к здоровому образу жизни.
При разработке нацпроекта в сфере здравоохранения следует к 2024 году обеспечить: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тысяч), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тысяч), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тысяч); ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год; обеспечение оптимальной доступности для населения организаций первичной медико-санитарной помощи; сокращение времени ожидания в очереди, упрощение процедуры записи; увеличение объема экспорта медуслуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов в год);
Также предстоит завершить формирование сети организаций первичного звена здравоохранения с использованием геоинформационной системы с учетом необходимости строительства амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тысяч человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек; завершить формирование сети национальных медицинских исследовательских центров; создать механизмы взаимодействия медорганизаций на основе единой государственной информационной системы; внедрить инновационные медтехнологии; обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами; разработать программы борьбы с онкозаболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского здравоохранения; сформировать систему защиты прав пациентов и усовершенствовать механизм экспорта медуслуг.
При разработке нацпроекта в сфере образования нужно к 2024 году обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение нашей страны в число 10 ведущих по качеству общего образования. А также — внедрить в школах новые методы обучения и воспитания, сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; создать условия для раннего развития детей до трех лет; создать современную и безопасную цифровую образовательную среду; внедрить национальную систему профессионального роста педагогов, охватывающую не менее 50 процентов учителей; модернизировать профобразование; сформировать систему непрерывного обновления работающими своих знаний и приобретения новых навыков; сформировать систему профессиональных конкурсов; создать условия для наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов; увеличить не менее чем в два раза количество иностранцев, обучающихся в вузах и научных организациях, реализовать комплекс мер по трудоустройству лучших из них в России.
При разработке нацпроекта в сфере жилья и городской среды нужно к 2024 году обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для ипотечного кредита со ставкой менее 8 процентов; увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв м в год; повысить индекс качества городской среды на 30 процентов, сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза; увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов; обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилфонда.
Кроме того, нужно усовершенствовать механизмы финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства к другим формам; модернизировать строительную отрасль и повысить качество индустриального жилищного строительства; снизить административную нагрузку на застройщиков, усовершенствовать нормативно-правовую базу и порядок регулирования деятельности в сфере жилищного строительства; обеспечить эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда; создать механизмы развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды; создать механизмы переселения из непригодного жилфонда.
При разработке нацпроекта в сфере экологии в 2024 году необходимо обеспечить эффективное обращение с отходами, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в городах; кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах; повышение качества питьевой воды; экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу; сохранение биоразнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий. Также предстоит сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок; создать во всех регионах систему общественного контроля за несанкционированными свалками.
При разработке нацпроекта по созданию безопасных и качественных автодорог в 2024 году необходимо обеспечить: увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50 процентов; снижение доли дорог, работающих в режиме перегрузки, на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижение количества мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017 годом; снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч (к 2030 году — стремление к нулевому уровню). В крупнейших городских агломерациях нужно довести долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85 процентов; также следует применять новые механизмы развития и эксплуатации дорожной сети; довести норматив зачисления налоговых доходов регионов от акцизов на ГСМ до 100 процентов; внедрять общедоступную информсистему контроля за средствами дорожных фондов (в 2019 году); создать механизмы экономического стимулирования сохранности дорог регионального и местного значения; внедрять новые технические требования и стандарты обустройства дорог; внедрять автоматизированные и роботизированные технологии организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил; усилить ответственность водителей за нарушение правил, повысить требования к уровню их подготовки.
При реализации нацпрограммы в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости нужно обеспечить в 2024 году: рост производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже 5 процентов в год; привлечение к участию в реализации нацпрограммы не менее 10 регионов ежегодно; вовлечение в программу не менее 10 тысяч средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей. Также необходимо стимулирование внедрения передовых решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов, в том числе посредством налоговых преференций; сокращение ограничений, препятствующих росту производительности труда, замещение устаревших и непроизводительных рабочих мест; формирование системы поддержки повышения производительности.
Правительству при разработке нацпроекта в сфере науки нужно исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития; обеспечить привлекательность работы в России для ведущих ученых и молодых перспективных исследователей; обеспечить опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки по сравнению с ростом ВВП.
Кроме того, глава государства поручил создать передовую инфраструктуру научных исследований и разработок; обеспечить обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих организаций; создать научные центры мирового уровня; организовать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе; сформировать систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров.
При реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» нужно в 2024 году: увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом; создать инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использовать преимущественно отечественное программное обеспечение госорганами, органами местного самоуправления и организациями. Также нужно создать систему правового регулирования цифровой экономики; глобальную конкурентоспособную инфраструктуру передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок; обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; обеспечить информационную безопасность на основе отечественных разработок; создать сквозные цифровые технологии преимущественно на основе отечественных разработок; внедрить цифровые технологии и платформенные решения в сферы госуправления и оказания госуслуг; преобразовать приоритетные отрасли посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений; создать комплексную систему финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений; внедрить национальный механизм осуществления согласованной политики государств — членов ЕврАзЭС при реализации планов в области развития цифровой экономики.
При разработке нацпрограммы в сфере культуры нужно обратить особое внимание на необходимость: укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов страны; создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов; обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства; создания (реконструкции) клубов на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек; создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах; создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч; подготовки кадров для организаций культуры; модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров; поддержки добровольческих движений.
При реализации нацпроекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы нужно обеспечить в 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек. А также улучшить условия ведения деятельности, включая упрощение налоговой отчетности; создать цифровую платформу, ориентированную на поддержку деятельности малого и среднего бизнеса; усовершенствовать систему закупок у малого и среднего бизнеса; упростить доступ к льготному финансированию; создать систему акселерации; модернизировать систему поддержки таких экспортеров, увеличив их долю в общем объеме несырьевого экспорта не менее чем до 10 процентов; создать систему поддержки фермеров; обеспечить благоприятные условия для самозанятых посредством нового режима налогообложения.
При разработке нацпрограммы в сфере развития международной кооперации и экспорта следует в 2024 году сформировать в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг глобальные конкурентоспособные несырьевые сектора, общая доля экспорта которых составит не менее 20 процентов ВВП; достичь объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов в год; сформировать эффективную систему разделения труда и производственной кооперации в рамках ЕврАзЭС для увеличения объема торговли не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза.
Кроме того, нужна ориентация промышленной, аграрной и торговой политики на достижение международной конкурентоспособности российских товаров; сокращение барьеров в сфере международной торговли; завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году); устранение логистических ограничений при экспорте товаров; создание единой системы институтов продвижения экспорта; завершение формирования в рамках ЕврАзЭС общих рынков.
На основе стратегии пространственного развития кабмин должен до октября утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, предусматривающий обеспечение в 2024 году развития транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» для перевозки грузов. Среди целевых ориентиров — реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50 процентов от общего количества внутренних регулярных авиамаршрутов.
Правительству при формировании проекта бюджета нужно предусматривать в приоритетном порядке ассигнования на реализацию нацпроектов и направлять в приоритетном порядке дополнительные доходы бюджета на эти цели.
Российская Газета: последние новости
В МВД рассказали о новом законопроекте для лиц без гражданства Антироссийские санкции затруднят США доставку грузов на МКС Комитет Госдумы одобрил законопроект об акционировании "Почты России"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать578
Мир отреагировал на инаугурацию Путина340
Путин раздал первые указы272
Определены кандидаты в новое правительство120
Путин выдвинул кандидатуру премьера1293
Новости партнеров
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение