Президент подписал новый майский указ

Глава государства поручил правительству обеспечить достижение девяти национальных целей развития до 2024 года. Это — устойчивый естественный рост численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедности; улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно; ускорение технологического развития, увеличение количества организаций, осуществляющих инновации, до 50 процентов; ускоренное внедрение цифровых технологий; вхождение России в число пяти крупнейших экономик, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне не больше 4 процентов; создание в базовых отраслях высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.

Кабмину поручено утвердить до октября Основные направления деятельности правительства на период до 2024 года и прогноз социально-экономического развития РФ.

Владимир Путин поручил правительству разработать совместно с региональными властями и представить до октября на заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам нацпроекты (программы) по направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автодороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, а также международная кооперация и экспорт.

При разработке нацпрограммы в сфере демографического развития нужно в 2024 году обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; суммарного коэффициента рождаемости — до 1,7; до 55 процентов — доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. А также — внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; создание условий для работы матерей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет; разработку и реализацию программы поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; формирование системы мотивации к здоровому образу жизни.

При разработке нацпроекта в сфере здравоохранения следует к 2024 году обеспечить: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тысяч), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тысяч), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тысяч); ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год; обеспечение оптимальной доступности для населения организаций первичной медико-санитарной помощи; сокращение времени ожидания в очереди, упрощение процедуры записи; увеличение объема экспорта медуслуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов в год);

Также предстоит завершить формирование сети организаций первичного звена здравоохранения с использованием геоинформационной системы с учетом необходимости строительства амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тысяч человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек; завершить формирование сети национальных медицинских исследовательских центров; создать механизмы взаимодействия медорганизаций на основе единой государственной информационной системы; внедрить инновационные медтехнологии; обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами; разработать программы борьбы с онкозаболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского здравоохранения; сформировать систему защиты прав пациентов и усовершенствовать механизм экспорта медуслуг.

При разработке нацпроекта в сфере образования нужно к 2024 году обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение нашей страны в число 10 ведущих по качеству общего образования. А также — внедрить в школах новые методы обучения и воспитания, сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; создать условия для раннего развития детей до трех лет; создать современную и безопасную цифровую образовательную среду; внедрить национальную систему профессионального роста педагогов, охватывающую не менее 50 процентов учителей; модернизировать профобразование; сформировать систему непрерывного обновления работающими своих знаний и приобретения новых навыков; сформировать систему профессиональных конкурсов; создать условия для наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов; увеличить не менее чем в два раза количество иностранцев, обучающихся в вузах и научных организациях, реализовать комплекс мер по трудоустройству лучших из них в России.

При разработке нацпроекта в сфере жилья и городской среды нужно к 2024 году обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для ипотечного кредита со ставкой менее 8 процентов; увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв м в год; повысить индекс качества городской среды на 30 процентов, сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза; увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов; обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилфонда.

Кроме того, нужно усовершенствовать механизмы финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства к другим формам; модернизировать строительную отрасль и повысить качество индустриального жилищного строительства; снизить административную нагрузку на застройщиков, усовершенствовать нормативно-правовую базу и порядок регулирования деятельности в сфере жилищного строительства; обеспечить эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда; создать механизмы развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды; создать механизмы переселения из непригодного жилфонда.

При разработке нацпроекта в сфере экологии в 2024 году необходимо обеспечить эффективное обращение с отходами, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в городах; кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах; повышение качества питьевой воды; экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу; сохранение биоразнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий. Также предстоит сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок; создать во всех регионах систему общественного контроля за несанкционированными свалками.

При разработке нацпроекта по созданию безопасных и качественных автодорог в 2024 году необходимо обеспечить: увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50 процентов; снижение доли дорог, работающих в режиме перегрузки, на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижение количества мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017 годом; снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч (к 2030 году — стремление к нулевому уровню). В крупнейших городских агломерациях нужно довести долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85 процентов; также следует применять новые механизмы развития и эксплуатации дорожной сети; довести норматив зачисления налоговых доходов регионов от акцизов на ГСМ до 100 процентов; внедрять общедоступную информсистему контроля за средствами дорожных фондов (в 2019 году); создать механизмы экономического стимулирования сохранности дорог регионального и местного значения; внедрять новые технические требования и стандарты обустройства дорог; внедрять автоматизированные и роботизированные технологии организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил; усилить ответственность водителей за нарушение правил, повысить требования к уровню их подготовки.

При реализации нацпрограммы в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости нужно обеспечить в 2024 году: рост производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже 5 процентов в год; привлечение к участию в реализации нацпрограммы не менее 10 регионов ежегодно; вовлечение в программу не менее 10 тысяч средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей. Также необходимо стимулирование внедрения передовых решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов, в том числе посредством налоговых преференций; сокращение ограничений, препятствующих росту производительности труда, замещение устаревших и непроизводительных рабочих мест; формирование системы поддержки повышения производительности.

Правительству при разработке нацпроекта в сфере науки нужно исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития; обеспечить привлекательность работы в России для ведущих ученых и молодых перспективных исследователей; обеспечить опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки по сравнению с ростом ВВП.

Кроме того, глава государства поручил создать передовую инфраструктуру научных исследований и разработок; обеспечить обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих организаций; создать научные центры мирового уровня; организовать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе; сформировать систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров.

При реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» нужно в 2024 году: увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом; создать инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использовать преимущественно отечественное программное обеспечение госорганами, органами местного самоуправления и организациями. Также нужно создать систему правового регулирования цифровой экономики; глобальную конкурентоспособную инфраструктуру передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок; обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; обеспечить информационную безопасность на основе отечественных разработок; создать сквозные цифровые технологии преимущественно на основе отечественных разработок; внедрить цифровые технологии и платформенные решения в сферы госуправления и оказания госуслуг; преобразовать приоритетные отрасли посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений; создать комплексную систему финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений; внедрить национальный механизм осуществления согласованной политики государств — членов ЕврАзЭС при реализации планов в области развития цифровой экономики.

При разработке нацпрограммы в сфере культуры нужно обратить особое внимание на необходимость: укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов страны; создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов; обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства; создания (реконструкции) клубов на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек; создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах; создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч; подготовки кадров для организаций культуры; модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров; поддержки добровольческих движений.

При реализации нацпроекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы нужно обеспечить в 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек. А также улучшить условия ведения деятельности, включая упрощение налоговой отчетности; создать цифровую платформу, ориентированную на поддержку деятельности малого и среднего бизнеса; усовершенствовать систему закупок у малого и среднего бизнеса; упростить доступ к льготному финансированию; создать систему акселерации; модернизировать систему поддержки таких экспортеров, увеличив их долю в общем объеме несырьевого экспорта не менее чем до 10 процентов; создать систему поддержки фермеров; обеспечить благоприятные условия для самозанятых посредством нового режима налогообложения.

При разработке нацпрограммы в сфере развития международной кооперации и экспорта следует в 2024 году сформировать в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг глобальные конкурентоспособные несырьевые сектора, общая доля экспорта которых составит не менее 20 процентов ВВП; достичь объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов в год; сформировать эффективную систему разделения труда и производственной кооперации в рамках ЕврАзЭС для увеличения объема торговли не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза.

Кроме того, нужна ориентация промышленной, аграрной и торговой политики на достижение международной конкурентоспособности российских товаров; сокращение барьеров в сфере международной торговли; завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году); устранение логистических ограничений при экспорте товаров; создание единой системы институтов продвижения экспорта; завершение формирования в рамках ЕврАзЭС общих рынков.

На основе стратегии пространственного развития кабмин должен до октября утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, предусматривающий обеспечение в 2024 году развития транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» для перевозки грузов. Среди целевых ориентиров — реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву , до 50 процентов от общего количества внутренних регулярных авиамаршрутов.

Правительству при формировании проекта бюджета нужно предусматривать в приоритетном порядке ассигнования на реализацию нацпроектов и направлять в приоритетном порядке дополнительные доходы бюджета на эти цели.