В Москве пройдет инклюзивный фестиваль

Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» при поддержке благотворительного фонда «Система» проведут в Москве фестиваль инклюзии. Мероприятие состоится 11 мая в центре «Благосфера» по адресу 1-й Боткинский проезд, д. 7 стр. 1. Начало намечено на 12:00 мск. Участники смогут узнать о жизни людей с инвалидностью, поучаствовать в соревнованиях по паралимпийским видам спорта, познакомиться с универсальным дизайном и особенностями доступной среды. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.

Основная цель мероприятия — разрушить стереотипы, сложившиеся вокруг инвалидов. «На фестивале вы сможете понять, с какими трудностями ежедневно сталкиваются люди с инвалидностью, попробовать справиться с этими трудностями и в итоге понять: все люди — разные, но все они должны быть равны», — говорится в пресс-релизе.

На фестивале выступят артисты детского танцевального инклюзивного проекта «Преодолей-ка», театра «Взаимодействие», интегрированного театра-студии «Круг II», подопечные реабилитационного центра «Преодоление». Представители «Школы волшебства» дадут мастер-класс по художественной гимнастике. Тематические игры и занятия проведут и специалисты различных отделов РООИ «Перспектива». Участники смогут понять, как рисуют люди, воспринимающие мир в зеркальном отражении, и как общаться с людьми, имеющими инвалидность.

На фестивале покажут фильмы из программы международного кинофестиваля

о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Будет работать благотворительная ярмарка. Среди ее участников — столярная мастерская «Артель блаженных» (проект благотворительного фонда помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь»), мастерская «Особая керамика на ВДНХ», где трудится молодежь с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями, социальный проект медиа-портала «Другая Россия» «Особые кладовые» в помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и «Круг II».

Вход на фестиваль свободный, однако для участия необходимо зарегистрироваться. Для гостей с инвалидностью будет работать бесплатная парковка.

Материал предоставлен проектом "+1".