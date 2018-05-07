В Ростовской области началось строительство музея Великой Отечественной войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. / ТАСС /. Строительство народного военно-исторического музейного комплекса, который разместится недалеко от мемориала «Самбекские высоты», началось в Ростовской области в преддверии Дня Победы. Об этом сообщила ТАСС Елизавета Липовенко, директор Таганрогского музея-заповедника, филиалом которого станет комплекс.

"Строительство уже началось, сейчас расчищается строительная площадка и площадка под установку строительных палаток. Решены все технические вопросы — это временное подключение электроэнергии, воды. С 15 мая будут подключены камеры, которые будут транслировать онлайн круглосуточно все происходящее на площадке, это предложение губернатора", — рассказала она.

На территории будущего музея планируется развернуть экспозицию военной техники, а при помощи современного мультимедийного оборудования с видео— и аудиоэффектами — знакомить посетителей с теми или иными историческими событиями времен Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области планируют открыть Музейный комплекс на Самбекских высотах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться 9 мая 2020 года. Для создания музея организовали благотворительный фонд, который занимается сбором средств на реализацию проекта. Уже удалось собрать более 230 млн рублей.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, музейный комплекс общей площадью более 3 тыс. кв. м станет частью мемориала славы «Самбекские высоты», воздвигнутого в Неклиновском районе области в честь воинов 130-й и 416-й стрелковых дивизий. Народный музейный комплекс строят в местах, где шли одни из самых тяжелых боев за всю Великую Отечественную войну. На Миус-фронте, по данным управления информационной политики правительства области, погибло, пропало без вести и было ранено около 800 тыс. советских солдат.

4 мая останки 61 солдата, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области, перезахоронили на территории будущего музея «Самбекские высоты».

Парк «Патриот» рядом с музеем

Также ранее правительство Ростовской области согласовало постройку военно-патриотического парка «Патриот» на Самбекских высотах рядом со строящимся музейным комплексом.

Отмечается, что парк разместят на земельном участке в 23 га, где появится комплекс выставочных площадок и сооружений. Планируется воссоздать «Партизанскую деревню» со штабными блиндажами и складом боеприпасов, проложить трассу «Гонка героев» и полосу препятствий, аналогичную той, где проходят подготовку бойцы спецподразделений, обустроить стрелковый тир, спортивные, детские и концертную площадки.