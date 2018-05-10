В Москве начали отключать горячую воду

В домах Москвы 10 мая начались профилактические отключения горячей воды — они продлятся вплоть до 25 августа в соответствии с графиком. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Там подчеркнули, что отключать горячую воду в профилактических целях будут не более чем на 10 дней.

"Посмотреть график отключений по конкретным адресам все желающие могут на сайте moek.ru. В этом году мы усовершенствовали сервис, теперь он демонстрирует не только даты отключения, но и точное время", — рассказал собеседник издания.

Ранее, напомним, сообщалось, что график профилактических работ на теплосетях в этом году был скорректирован с учетом матчей чемпионата мира по футболу, чтобы не оставлять без горячей воды спортсменов и болельщиков.