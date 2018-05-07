Электронная система «Меркурий» встанет на страже школьного питания в России

С 1 июля 2018 года состоится переход российских фермеров на сертифицирование продукции с помощью электронной системы «Меркурий», которая внедряется Россельхознадзором . Как полагает ведомство, единая электронная система оформления ветеринарной сопроводительной документации (ВСД) на животноводческую продукцию поможет снизить объем некачественных продуктов, поступающих на российский рынок.

Как рассказывают разработчики системы, «Меркурий» позволит не только перевести весь бумажный документооборот в электронную форму, но и легко отслеживать перемещение продукции, подлежащей ветеринарному надзору. Данные об операциях с товаром будут храниться в системе 3 года, а доступ к ним будет только у аккредитованных пользователей. Также с 1 июля расширится перечень продукции, на которую требуется оформлять сопроводительные документы. Туда войдут молочная продукция, морепродукты, растительные масла, корма для животных и многое другое.

Кроме того, электронная система исключает ввод частичных данных о товаре или отгрузку товаров без сопроводительной ветеринарной документации. Каждый поступающий закупщику товар должен иметь сертификат с полной информацией о том, где выращивался скот, на каких кормах, как хранилось мясо и так далее. В противном случае программа автоматически произведет возврат.

Эксперты полагают, что внедрение «Меркурия» серьезно повлияет на работу как производителей продукции и предпринимателей, так и на социальные учреждения, закупающие фермерские товары для организации питания (школы, детсады, лечебные учреждения). Как рассказала уполномоченный по правам предпринимателей в Забайкалье Виктория Бессонова, некоторым производителям из удаленных регионов, где нет доступа к сети интернет, позволят использовать бумажный документооборот. Остальным же придется получать доступ к системе и учиться ею пользоваться.

Республике Бурятия. Введение системы спровоцирует определенный отсев среди производителей и на рынке останутся только те, кто сможет обеспечить оперативный переход на новую систему, в том числе, силами квалифицированных кадров, считают эксперты. В связи с этим утратят возможность осуществлять свою деятельность и нелегальные производства, уверены в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области

Стоит отметить, что определенные результаты программа дает уже сейчас.

«Система является полностью прозрачной и она становится неинтересной для лиц, осуществляющих серый оборот молочной продукции, того же самого фальсификата», — рассказал ветеринарный врач ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахмитов, который напомнил, что именно молочная продукция подделывается чаще всего, и именно у таких товаров больше возможностей попасть в пищеблоки школ и детских садов. Происходит это потому, что социальные учреждения при выборе поставщика часто ориентируются на цену закупки, в итоге в детские обеды попадают не самые качественные молочные продукты.

Поставка прочих товаров без сертификатов также чревата серьезными последствиями. Ранее в Сыктывкаре 47 воспитанников детсада заразились сальмонеллой через мясные полуфабрикаты местного производителя. В Петербурге только за апрель было зафиксировано 3 вспышки кишечных инфекций в детсадах. Дети заболели после употребления в пищу некачественных яиц и других продуктов без сертификатов. Также накануне произошло массовое отравление мясными продуктами в школьной столовой в одной из школ Вологодской области . Пострадало более 30 человек.

Специалисты списывают подобные ситуации на недостаток контроля над производителями сельхозпродукции. Лишь в некоторых регионах, в первую очередь в Москве , благодаря жесткому контролю властей и надзорных органов удалось значительно снизить уровень фальсификата и несертифицированного товара, поступающего на нужды социального питания. В частности, потому, что высокие требования к качеству услуг в состоянии выполнять только надежные крупные комбинаты и поставщики.

Некоторые производители уже отмечают, что оказались совершенно не готовы к внедрению электронного документооборота, и он значительно усложнил процессы для тех, например, кто не является уверенным пользователем ПК. При этом крупным хозяйствам напротив, удобнее вести документацию электронно. Пока сами производители оценивают «Меркурий» неоднозначно, однако эксперты рассчитывают именно на такой эффект: на рынке должны остаться только профессионалы.