Матвиенко рассказала, какие министры сохранят свои посты в новом правительстве

"На мой взгляд, это будет спокойное обновление состава правительства, плановое, без всяких резких движений. В данном случае также очень важно знание (Ио премьер-министра Дмитрием) Медведевым конкретных людей, их потенциала и возможностей. Это, в свою очередь, обеспечит преемственность в работе правительства, что на данном этапе, на мой взгляд, необходимо и крайне важно", — заявила Матвиенко.

Она также подчеркнула, что эффективные министры «безусловно, сохранят свои посты».

Ранее сообщалось, что стали известны возможные кандидаты в вице-премьеры.